Причулымье - место притяжения

Всякий, кому довелось побывать на Первомайской земле, согласится, что ей присуща особая, уникальная атмосфера. В XVII веке сюда, на родину древних сибирских культур, пришли русские казаки, заинтересованные в освоении новых территорий. За минувшие столетия дух первопроходцев, уважение к традициям составили неповторимый менталитет жителей Первомайского района.

Первомайская земля стала общим домом для людей разных судеб, разных поколений.

Слово «первый» является ключевым для понимания их действий на протяжении всей истории. Первомайцы всегда идут вперед, так было, есть и, очевидно, будет.

Новые проекты как основа развития

«80 лет - это юный возраст для района, поэтому планы у нас грандиозные», - говорит глава Первомайского района Ирина Сиберт, уточняя, что основной точкой роста для территории является газификация. Это долгожданное событие, о котором первомайцы давно мечтали, и вот теперь мечты воплощаются в реальность. Приход «голубого топлива» на территорию ожидается в следующем году. С 2018 года ведется строительство первого газопровода. Всего по проекту газ планируется подвести к 1 797 домовладениям и 36 юрлицам, в том числе объектам соцсферы.

- Газификация - это не просто трубы, это совершенно новый вектор развития экономики, совершенно другая экономическая составляющая у наших предприятий, это реконструкция системы теплоснабжения и, что самое главное, принципиально новое качество жизни населения, - поясняет Ирина Ивановна.

Проект Газпрома, безусловно, самый масштабный, но далеко не единственный из числа реализуемых в Первомайском районе.

- Хорошие темпы роста отмечаются в сельском хозяйстве, где идет восстановление животноводства, льноводства и сельхозкооперации. Растет поголовье скота, возвращаются в оборот ранее заброшенные поля, что очень приятно видеть, - рассказывает глава района. - Крупные инвестиционные проекты, связанные с применением современных технологий, реализуют такие предприятия, как «АПК «Первомайский» (производство зерновых культур и кормов), ООО «Березовская ферма» (разведение КРС мясной породы герефорд), ООО «Агро» (свиноводство и растениеводство). Один из важнейших инвестпроектов - это строительство на нашей территории завода по переработке льна, первые 500 гектаров льна были весной посеяны. Большое значение имеет становление сельской кооперации: в районе создан и успешно действует сельскохозяйственный производственный кооператив «Держава», который интегрировал работу личных подворий и КФХ в Первомайском и соседних районах, запустил глубокую переработку мяса, эффективно сотрудничает с «Мраморной фермой».

Труженики агропромышленного комплекса гордятся работой на родной земле

Традиционно лидирующие позиции первомайцы занимают в лесной отрасли, причем не только по лесозаготовке, но и лесовосстановлению. Основными налогоплательщиками и социальными партнерами местной власти являются не один десяток лет компании «Чичкаюльский ЛПХ» и «Чулымлес», однако в отрасли появляются и новые предприятия. Например, в 2019 году в пос. Беляй было запущено современное производство биотоплива из древесных отходов. Его реализует ООО «Сибирский биоуголь», и оно готово перерабатывать отходы ЛПК как Первомайского, так и других районов.

- Реализация всех проектов стала возможной в результате благоприятного инвестиционного климата в Первомайском районе, - убеждена Ирина Сиберт. - Развитие экономики - наше будущее. Надеемся, что нас услышат новые инвесторы, которые придут на нашу территорию и будут строить современный бизнес. Нам есть что представить.

Инициатива и творчество - главный ресурс

Повышение комфорта и благосостояния населения - приоритет в работе Первомайской администрации.

- За последние годы нам есть чем гордиться, - говорит Ирина Сиберт. - Если в 2012 году средняя заработная плата в районе составляла около 19 тысяч рублей, то на конец 2018 года ее размер достиг почти 28 тысяч. Серьезный прогресс наблюдается в части занятости населения. За 6 лет уровень регистрируемой безработицы удалось снизить с 6 до 2%, в муниципальной службе занятости сейчас вакансий больше, чем стоящих на учете. Если люди готовы трудиться в новых экономических условиях, они обязательно находят работу.

Значительное оживление отмечается в бюджетной сфере. Так, в 2015 году в Первомайском открылся новый детский сад, была капитально отремонтирована средняя школа. В 2019 году начато строительство еще одного яслей-сада (на 90 мест) и в ближайшем будущем … строительство второй средней образовательной школы, поскольку мощности ныне действующей уже не хватает с учетом количества детей.

В связи с большим количеством детей и подростков в райцентре строятся новые образовательные учреждения.

- Многое делается по жилищному строительству, - продолжает Ирина Ивановна. - За 5 лет более 4 тысяч кв. м было построено под расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2018 году в районе появились два «бюджетных дома» по губернаторскому проекту, продолжаем работу по программе улучшения жилищных условий для закрепления молодых специалистов.

Занимаясь улучшением условий проживания на территории, Первомайский район активно участвует во всех программах, которые сегодня предлагает государство: это и ремонт дорог местного значения, и модернизация ЖКХ, и «Чистая вода». По благоустройству в приоритете - «Комфортная городская среда» и «Инициативное бюджетирование». Причем по последней программе наблюдается заметный рост активности со стороны жителей. В этом году поддержку получат все 7 грантов, подготовленных муниципальной властью совместно с населением и бизнесом.

- Мы нашли взаимопонимание в этой части, что немаловажно, - отмечает глава района.

Есть и трудности сегодняшнего дня, но развитие Первомайского района продолжается.

- Отметив 80-летие района, мы понимаем, что впереди еще много серьезных задач, решение которых - веление времени, - говорит Ирина Сиберт. - Необходимо еще смелее внедрять в лесное и сельскохозяйственное производство новые достижения науки и техники. Район должен занять достойное место в реформировании сферы образования, повышении качества медицинских услуг, культуры и торгового обслуживания. В решении этих и других вопросов вся надежда на наших людей, от трудящихся до руководителей предприятий. У первомайцев достаточно сил для того, чтобы наши планы стали реальностью. Мы с оптимизмом смотрим в будущее социально-экономических и духовных преобразований родного края.

Татьяна Листкова.