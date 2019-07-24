Для родного села хочется делать больше

В июне Чаинский район отметил свое 95-летие. Три дня в селе Подгорное продолжались праздничные мероприятия. Подготовительные работы - это основательная уборка улиц и центральной поселковой площади, выкашивание травы, обеспечение качественного освещения - осуществлялись под контролем администрации сельского поселения. Сибирское лето - горячая пора, нужно многое успеть. О том, как проходят трудовые будни, мы беседуем с главой Подгорнского СП Алексеем Кондратенко.

- Алексей Николаевич, направления текущей деятельности одинаково значимы для руководителя, и, как правило, большинство работ выполняется параллельно. Что особенно актуально для вас?

- Начнем с того, что в 2019 году впервые мы начали спиливать аварийные деревья, для чего в бюджет было заложено 200 тыс. рублей. В райцентре Подгорное на улицах Ленинской и Островского уже убрано 30 старых тополей. Работы такого рода не производились долгие годы, деревья представляют собой реальную угрозу безопасности жителей. В 2020 году планируем заложить в бюджет уже 300 тыс. рублей на санитарную обрезку деревьев. Продолжается работа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В прошедшем году отремонтировано асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на сумму 12,2 млн рублей по улицам Подгорной, Островского, Ленинской, а также Советской и Лермонтова. В 2019 г. продолжается асфальтирование ул. Подгорной на сумму 5,5 млн рублей, запланирован ремонт 8 улиц в гравийном исполнении. По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в райцентре было заасфальтировано две внутридворовые территории многоквартирников, а на центральной площади обустроена уличная сцена с металлической крышей для выступлений самодеятельных артистов. В 2019-м программа продолжается - проводятся работы по расширению центральной площади. В планах - построить рядом с ней торговые ряды для проведения ярмарок выходного дня. Также в этом году отремонтирован памятник воинам Великой Отечественный войны. Мемориальный комплекс 1983 года сооружения теперь выглядит как новый. Ветераны высказывали благодарность.

- В прошедшем году Подгорнское сельское поселение участвовало в региональной программе «Инициативное бюджетирование». Успешно?

- Да, в 2018 году мы осуществили строительство тротуара из плитки протяженностью 170 кв. м по ул. 60-летия ВЛКСМ стоимостью 658 тыс. рублей. В текущем году администрацией области поддержан наш проект «Строительство детской игровой площадки в с. Ермиловка» (стоимость - 407 тыс. рублей). Уже идет аукцион по выбору подрядной организации. Предположительно в начале сентября работы будут завершены.

- Жители сел нередко сетуют на ненадлежащее качество уличного освещения. Как с этим обстоят дела в Подгорнском поселении?

- Понимая социальную значимость вопроса, проблеме уличного освещения в населенных пунктах мы уделяем особое внимание. Постоянно проводятся работы по восстановлению рабочего состояния неисправных осветительных приборов или замене их новыми, с лучшими техническими характеристиками. В 2018 г. для поселения было приобретено и установлено 20 светодиодных ламп. В текущем году планируется установить в с. Подгорном 30 ламп нового поколения, в деревне Кирпичное будет освещена улица Иксинская. Что касается территорий, прилегающих к школам, детским садам, больницам, здесь современное освещение появилось в первую очередь.

- Сейчас активно обсуждается тема «мусорной реформы». В Томске она идет со скрипом. А у вас?

- «Мусорная реформа» прошла без особых эксцессов. Работа администрации района, поселения, регионального оператора и нашего коммунального предприятия «Чаинское ПОЖКХ» изначально была отлажена четко. Сейчас вывоз мусора на полигон ТКО осуществляется планомерно. Заключаются договора на вывоз мусора с домовладельцами. Проблемы оперативно решаются.

Алиса ГАРАНИНА.