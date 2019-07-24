В жизни поселения нет мелочей

Почти в 150 километрах от Томска находится село Куяново, во всем поселении проживает около 1300 человек. Казалось бы, типичная деревенская жизнь идет здесь. Типичная, да не совсем. Эту территорию Первомайского района часто посещают высокие гости, руководители агропредприятий, рестораторы и многочисленные туристы из регионов Росси и ближнего зарубежья. Участие в крупных экономических и культурных проектах играет главную роль в развитии Куяновского сельского поселения и возлагает большую ответственность на его администрацию, чтобы сделать жизнь сельских тружеников лучше.

Расцвет животноводства

Оживление в экономике Куяновского СП началось несколько лет назад, когда на его территорию зашли компании, заинтересованные в реализации своих проектов. Сегодня здесь успешно работают сразу несколько агропредприятий с использованием передовых технологий. АПК «Первомайский» реализует один из региональных инвестпроектов по производству товарного зерна и кормов для животноводческих ферм. Промышленным свиноводством занимается ООО «Агро», на ферме содержится 10 тысяч животных, внедрена автоматизация технологических процессов. В 2019 году компания начала осваивать выращивание льна. Активным участником областной программы развития мясного животноводства является Агрохолдинг «Томский». Ему принадлежит ставшая знаменитой на всю Россию «Мраморная ферма» в Березовке по выращиванию КРС мясной породы герефорд. В 2019 году здесь появился цех по глубокой переработке мяса, оснащенный новейшим оборудованием.

- Березовская ферма дала стимул для развития сельской кооперации, - говорит глава Куяновского сельского поселения Евгений Юрков. - СПОК «Держава», взявший на себя мясопереработку, уже объединяет более 10 фермерских хозяйств Первомайского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского районов и реализует продукцию в Томске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве… Члены кооператива имеют возможность брать нетелей из племрепродуктора по выгодной цене и получать субсидию из бюджета. Кооперация для фермеров - важное подспорье: работать в одиночку трудно.

Из куяновских крестьянско-фермерских хозяйств упоминания заслуживает КФХ Натальи Волковой, где содержится около 500 голов скота - лошадей, коров и коз. Действуют на территории и крепкие личные подворья. У них есть постоянные покупатели в Томске благодаря «ярмаркам выходного дня» - площадка Куяновского СП действует в районе Речвокзала.

Качество жизни - главная забота

Евгений Юрков отмечает большое значение предприятий на Куяновской земле: они обеспечивают рабочими местами население, выплачивают налоги в местный бюджет, трудоустраивают подростков в период летних каникул. Однако не работой единой жив человек, важны и условия его жизни. В их улучшении глава сельского поселения видит свою главную задачу. Для этого Куяновское СП использует все возможности. Так, по губернаторской программе «Чистая вода» в селах Куяново и Березовка установлены современные комплексы водоочистки. Уже два года как на территории поселения все уличное освещение переведено на светодиодные светильники. Отдельное внимание уделяется ремонту дорог. Например, в 2019 году более 300 метров асфальтобетонного покрытия будет отремонтировано в Березовке, где ежегодно проходит межрегиональный фестиваль «Янов день», по 520 метров дорог в щебеночном исполнении обновят в Куянове и деревне Уйданово. В плановом порядке реализуется «мусорная реформа»: в населенных пунктах устанавливаются контейнеры, твердые коммунальные отходы регоператор «АБФ-Логистик» вывозит на полигон в Первомайское.

- В 2019 году мы совместно с жителями подготовили и защитили два проекта по программе «Инициативное бюджетирование»: строительство первого в Куянове детского спортивно-игрового комплекса с благоустройством территории для досуга населения и ремонт помещения для проведения культурно-массовых мероприятий в деревне Калмаки, - рассказывает Евгений Леонидович. - Впереди у нас много планов: мы заинтересованы в привлечении новых инвесторов, занимаемся подготовкой собственных предпринимателей, определены задачи по развитию культуры и благоустройства. Работаем и надеемся на лучшее, что все будет хорошо.

Татьяна Листкова.