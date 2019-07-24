2019-07-24T09:53:09+03:00
Губернские новости

Куклы-северянки отправятся в Парабель

Межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» пройдет 3 августа
Поделиться:
Каждую куклу Татьяна Куликова старается делать исторически достоверной. Фото: Оксана ЧайковскаяКаждую куклу Татьяна Куликова старается делать исторически достоверной. Фото: Оксана Чайковская
Изменить размер текста:

Межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» пройдет 3 августа. У Оськиного озера соберутся творческие коллективы и национальные диаспоры со всей Сибири. Конечно, приедут и многочисленные гости.

Событийный туризм содействует возрождению в Томской области традиционных промыслов, развитию талантов, становлению самобытных художников. На праздниках публика охотно покупает сувенирную продукцию. Спрос рождает предложение - все больше людей делают свое хобби если не профессией, то уж точно ремеслом, приносящим радость и доход.

Татьяна Куликова из Подгорного вполне сознательно занялась этим промыслом, ей всегда нравилось мастерить, шить, вышивать. Она работала учительницей технологии в школе и однажды увлеклась изготовлением текстильных кукол, изображающих представительниц разных народностей. Сейчас она уже опытный специалист в этом деле, входит в творческий союз народных мастеров. Ее куклы есть и в Америке, и в Европе. Их часто берут иностранцы. Очень любит мастерица шить куколок в традиционных нарядах жительниц Томского Севера.

- Изучаю этот вопрос тщательно, так интересно узнавать про обряды, быт коренных народов, - рассказывает Татьяна. - Необходимо, чтобы кукла выглядела достоверно. Поэтому использую преимущественно натуральные материалы. Прежде чем украшать вышитым узором отороченную мехом кухлянку куклы, я тщательно готовлюсь.

Татьяна часто ездит на мероприятия, которые проходят в разных районах, и везет туда кукол специально сшитых для этого дня. На «Братину», например, отправится с куклами-казачками. А для фестиваля «Этюды Севера», на который она ездит ежегодно, даже разработала три варианта кукол-северянок. Сейчас думает, как лучше задействовать элементы, перекликающиеся с мотивами кулайской культуры, которой знаменита ее малая родина.

Оксана Чайковская

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Находящегося в федеральном розыске уроженца Томской области задержали на концерте Metallica
Кража в Малиновке: в Томском районе похитили запчасти
В Томске есть вакансии, где кроме зарплаты дают подарки от известных брендов
В Томской области полицейский-стажер спас тонущую женщину
Платных парковок возле Думы и мэрии в Томске пока не будет
Легенды джаза из США приедут выступать на Дне томича
Коммунальные предприятия Томской области уже подготовили 663 км теплосетей
В Томской области впервые соберут молодежную «Смородину»
В Томске возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными
Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в томские техникумы
Томичи пострадали от укусов бешеных лис
Жительнице Томской области пришлось с помощью приставов забрать машину у бывшего мужа
Томские полицейские ищут двух мужчин, похитивших женскую сумку
Томичи старше 55 лет смогут выиграть подарки за поездки на поезде
Томичи намерены добывать золото и опалы
Два гастролера вымогали деньги у томских предпринимателей, грозясь расправой
В Томске поймали подпольного изготовителя стероидов
У томички, которая задолжала более 16 млн рублей по кредитам, конфисковали площади
Губернатор назначил нового начальника департамента потребрынка Томской области