Куклы-северянки отправятся в Парабель

Межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» пройдет 3 августа. У Оськиного озера соберутся творческие коллективы и национальные диаспоры со всей Сибири. Конечно, приедут и многочисленные гости.

Событийный туризм содействует возрождению в Томской области традиционных промыслов, развитию талантов, становлению самобытных художников. На праздниках публика охотно покупает сувенирную продукцию. Спрос рождает предложение - все больше людей делают свое хобби если не профессией, то уж точно ремеслом, приносящим радость и доход.

Татьяна Куликова из Подгорного вполне сознательно занялась этим промыслом, ей всегда нравилось мастерить, шить, вышивать. Она работала учительницей технологии в школе и однажды увлеклась изготовлением текстильных кукол, изображающих представительниц разных народностей. Сейчас она уже опытный специалист в этом деле, входит в творческий союз народных мастеров. Ее куклы есть и в Америке, и в Европе. Их часто берут иностранцы. Очень любит мастерица шить куколок в традиционных нарядах жительниц Томского Севера.

- Изучаю этот вопрос тщательно, так интересно узнавать про обряды, быт коренных народов, - рассказывает Татьяна. - Необходимо, чтобы кукла выглядела достоверно. Поэтому использую преимущественно натуральные материалы. Прежде чем украшать вышитым узором отороченную мехом кухлянку куклы, я тщательно готовлюсь.

Татьяна часто ездит на мероприятия, которые проходят в разных районах, и везет туда кукол специально сшитых для этого дня. На «Братину», например, отправится с куклами-казачками. А для фестиваля «Этюды Севера», на который она ездит ежегодно, даже разработала три варианта кукол-северянок. Сейчас думает, как лучше задействовать элементы, перекликающиеся с мотивами кулайской культуры, которой знаменита ее малая родина.

Оксана Чайковская