2019-07-24T09:43:49+03:00
Губернские новости

«Вокруг красота, оглянулся - немцы!»

Фестиваль «Семилуженское поле» погрузил участников вглубь времен
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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А наши опять победили!А наши опять победили!Фото: соцсети
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В субботу, 20 июля, в Томском районе прошел фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле», который стал настоящей машиной времени для клубов и зрителей. Советские бойцы и солдаты Вермахта, первые сибиряки и казаки, доспехи и сарафаны, сестры милосердия - все они оказались в одном месте, создав непередаваемую атмосферу живой истории.

Второй год подряд этот праздник собирает множество поклонников со всех уголков Сибири, а событие носит межрегиональный статус. Нынче гости фестиваля стали свидетелями невероятно захватывающего зрелища.

Приехавшие на праздник томичи и гости региона смогли погрузиться в разные эпохи: освоение Сибири, средневековье, Отечественная война 1812 года, Первая мировая война и Великая Отечественная война.

Размахнись рука, раззудись плечо! Фото: соцсети

Размахнись рука, раззудись плечо!Фото: соцсети

На площадке фестиваля собрались представители 13-ти военно-исторических клубов Томска и ближайших регионов. Это наш поисковый отряд «Патриот», соседи из Новосибирска - клуб «Живая история», друзья с Алтайского края - клуб «Боевая колесница», Красноярское общество любителей военной истории, клуб «Воин-сибиряк» из Барнаула, «Гренада Сибири» из Лесосибирска. Особо отличился томский клуб «Гвардия», который вывел на поле уникальную технику - ГАЗ-67 и мотоцикл М-72.

За происходящем на озере зрители наблюдали с берегов Фото: соцсети

За происходящем на озере зрители наблюдали с береговФото: соцсети

Ключевым событием программы стала историческая реконструкция «Форсирование Днепра», сценарий которой был основан на реальных событиях, 1943 года. По словам зрителей, им был представлен настоящий экшн, как в боевике, только с местным колоритом.

В качестве сцены было задействовано озеро в Семилужках. В один миг с правого и левого берегов набежали солдаты и затеяли бой. Часть бойцов на деревянных плотах ринулась на вражескую сторону. Далее в ход пошло оружие времен Великой Отечественной войны. Застучал пулемет, а бойцы с криками «ура!» атаковали «врага».

- Стоишь такой, вокруг красота, покой, оглянулся - немцы! Мероприятие хорошее. Финальная реконструкция - зрелище впечатляющее, но не из легких. Я бы сказала - антимилитаристское, - поделилась впечатлениями Елена Пожидаева.

За исторические бои на фестивале отвечали профильные клубы. Так «ВИО «Служилые люди Сибири - Томский острог» демонстрировали традиции казачества. А площадку «Средневековье» подготовил клуб «Булат». Желающие могли сфотографироваться в доспехах и с оружием, бывшим в обиходе в 14-15-м веках.

Исторические бои - незабываемое зрелище! Фото: соцсети

Исторические бои - незабываемое зрелище!Фото: соцсети

Участники фестиваля также могли пострелять из настоящих арбалета и лука, помахать казачьей шашкой, пометать сулицу. Детвора билась в «мягком» режиме - в поролоновых шлемах, нагрудниках и с деревянными мечами. После турнира можно было угоститься сбитнем и попробовать средневековый хлеб, который пекли в сооруженной реконструкторами глиняной печи.

Не обошлось на фестивале и без курьезов:

- Пока гулял по фестивалю, отбился от своих, познакомился с красивой девушкой из рядов Красной Армии и вместе с ней угодил в плен к немцам, которые пытались нас расстрелять. Потом пришла моя любимая, разогнала немцев и девушку, и до конца фестиваля я больше не терялся, - рассказал Тимур Анатольев.

Помимо «военных действий» событие порадовало концертом. На нем выступили различные музыкальные коллективы с танцами и песнями, под гармошку спели казаки.

Из «мирных» занятий можно было походя обучиться ремеслу. Например, выковать нож под чутким руководством кузнеца или сделать чашку на гончарном круге.

Профессия кузнеца и сейчас востребована Фото: соцсети

Профессия кузнеца и сейчас востребованаФото: соцсети

Также предлагалось освоить азы плетения из бересты и создания цветов из ткани. Кроме того, можно было просто наслаждаться музыкой, устроив себе пикник на свежем воздухе и провести выходной в колоритном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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