2019-07-24T05:32:46+03:00
Происшествия

Водитель Toyota Highlander погиб в ДТП на опасной дороге в Томской области

Пассажир кроссовера госпитализирован в тяжелом состоянии
Татьяна Щукина
Поделиться:
Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
Изменить размер текста:

Авария со смертельным исходом произошла в 300 км от Томска. В понедельник, 22 июля, около 17.30 на 34-м километре автодороги Колпашево – Большая Саровка кроссовер Toyota съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего погиб водитель. 65-летний мужчина, сидевший на пассажирском сидении, получил тяжелые травмы.

«Водитель автомобиля Toyota Highlander, по предварительным данным, не справился с управлением», - сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области.

По официально неподтвержденной информации, перед последней поездкой мужчины отдыхали на природе и могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Поездка стала их роковой ошибкой, поскольку трасса, где произошла авария, печально известна у местных водителей. Дорога гравийная, с большим количеством сложных поворотов, и поездка по ней даже от трезвых водителей требует предельной осторожности и сосредоточенности.

Как рассказал один из знакомых погибшего 56-летнего водителя, его смерть стала настоящим шоком для всех, кто его знал, поскольку мужчина крайне редко и мало употреблял алкоголь и имел исключительно положительную характеристику личности. В молодости он закончил летное училище, работал пилотом вертолета, а затем в системе аэронавигации. В последние годы находился на пенсии и трудился в сфере техобслуживания автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Находящегося в федеральном розыске уроженца Томской области задержали на концерте Metallica
Кража в Малиновке: в Томском районе похитили запчасти
В Томске есть вакансии, где кроме зарплаты дают подарки от известных брендов
В Томской области полицейский-стажер спас тонущую женщину
Платных парковок возле Думы и мэрии в Томске пока не будет
Легенды джаза из США приедут выступать на Дне томича
Коммунальные предприятия Томской области уже подготовили 663 км теплосетей
В Томской области впервые соберут молодежную «Смородину»
В Томске возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными
Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в томские техникумы
Томичи пострадали от укусов бешеных лис
Жительнице Томской области пришлось с помощью приставов забрать машину у бывшего мужа
Томские полицейские ищут двух мужчин, похитивших женскую сумку
Томичи старше 55 лет смогут выиграть подарки за поездки на поезде
Томичи намерены добывать золото и опалы
Два гастролера вымогали деньги у томских предпринимателей, грозясь расправой
В Томске поймали подпольного изготовителя стероидов
У томички, которая задолжала более 16 млн рублей по кредитам, конфисковали площади
Губернатор назначил нового начальника департамента потребрынка Томской области