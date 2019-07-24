Водитель Toyota Highlander погиб в ДТП на опасной дороге в Томской области

Авария со смертельным исходом произошла в 300 км от Томска. В понедельник, 22 июля, около 17.30 на 34-м километре автодороги Колпашево – Большая Саровка кроссовер Toyota съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего погиб водитель. 65-летний мужчина, сидевший на пассажирском сидении, получил тяжелые травмы.

«Водитель автомобиля Toyota Highlander, по предварительным данным, не справился с управлением», - сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области.

По официально неподтвержденной информации, перед последней поездкой мужчины отдыхали на природе и могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Поездка стала их роковой ошибкой, поскольку трасса, где произошла авария, печально известна у местных водителей. Дорога гравийная, с большим количеством сложных поворотов, и поездка по ней даже от трезвых водителей требует предельной осторожности и сосредоточенности.

Как рассказал один из знакомых погибшего 56-летнего водителя, его смерть стала настоящим шоком для всех, кто его знал, поскольку мужчина крайне редко и мало употреблял алкоголь и имел исключительно положительную характеристику личности. В молодости он закончил летное училище, работал пилотом вертолета, а затем в системе аэронавигации. В последние годы находился на пенсии и трудился в сфере техобслуживания автомобилей.