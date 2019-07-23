Преподаватель томского вуза пойдет под суд за многолетнее взяточничество

Корыстная покровительница «митрофанушек» сядет на скамью подсудимых в Томске за регулярное получение взяток от студентов, желающих благополучно сдать экзамены и зачеты. Женщина обвиняется по трем статьям Уголовного кодекс, суть обвинения сводится к тому, что преподавательница, пользуясь своим служебным положением, выстроила в вузе систему взяток, примкнуть к которой заставляла и других своих коллег. Общая сумма взяток, которая вменяется обвиняемой, превышает полмиллиона. Только с одной из «яжематерей» сотрудница вуза взяла за 2 года 300 тыс.рублей за то, чтобы «умное и разумное дите» не отчислили из университета.

«По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в одном из томских вузов, в период с февраля 2016 года по май 2018 года неоднократно получала лично и через посредников взятки в виде денег от студентов, их родителей и представителей за проставление студентам положительных оценок о сдаче зачетов и экзаменов без фактической их сдачи, а также за способствование совершению аналогичных действий другими преподавателями вуза», - сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, сейчас расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Кировский районный суд г.Томска.