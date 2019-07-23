2019-07-22T23:42:31+03:00
Происшествия

Преподаватель томского вуза пойдет под суд за многолетнее взяточничество

Женщина на постоянно основе «торговала» оценками за экзамены и склоняла к тому же коллег
Татьяна Щукина
Поделиться:
С каждого понемножку - не взятка, а дележкаС каждого понемножку - не взятка, а дележкаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Корыстная покровительница «митрофанушек» сядет на скамью подсудимых в Томске за регулярное получение взяток от студентов, желающих благополучно сдать экзамены и зачеты. Женщина обвиняется по трем статьям Уголовного кодекс, суть обвинения сводится к тому, что преподавательница, пользуясь своим служебным положением, выстроила в вузе систему взяток, примкнуть к которой заставляла и других своих коллег. Общая сумма взяток, которая вменяется обвиняемой, превышает полмиллиона. Только с одной из «яжематерей» сотрудница вуза взяла за 2 года 300 тыс.рублей за то, чтобы «умное и разумное дите» не отчислили из университета.

«По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в одном из томских вузов, в период с февраля 2016 года по май 2018 года неоднократно получала лично и через посредников взятки в виде денег от студентов, их родителей и представителей за проставление студентам положительных оценок о сдаче зачетов и экзаменов без фактической их сдачи, а также за способствование совершению аналогичных действий другими преподавателями вуза», - сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, сейчас расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Кировский районный суд г.Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Руководила закладчиками и общалась с покупателями»: самарская «сбежавшая невеста» работала оператором в ОПГ наркоторговцев
Ксению Аносову не могут найти уже почти две недели, правоохранители рассказали «Комсомолке», за что ее судят и чем она занималась в преступной группировке
Новости 24
Жительнице Томской области пришлось с помощью приставов забрать машину у бывшего мужа
Томские полицейские ищут двух мужчин, похитивших женскую сумку
Томичи старше 55 лет смогут выиграть подарки за поездки на поезде
Томичи намерены добывать золото и опалы
Два гастролера вымогали деньги у томских предпринимателей, грозясь расправой
В Томске поймали подпольного изготовителя стероидов
У томички, которая задолжала более 16 млн рублей по кредитам, конфисковали площади
Губернатор назначил нового начальника департамента потребрынка Томской области
Больше половины томичей с высшим образованием задумываются о втором
Дома на Фрунзе в Томске на весь день останутся без холодной воды
В выходные в Томи утонул один мужчина, второго удалось спасти
6-летний ребенок пострадал в ДТП с троллейбусом в Томске
12 коров сгорели, 21 были спасены во время пожара в Бакчаре Томской области
Бюджет томского Пенсионного фонда пополняют злостные должники
На ул. Красноармейской, 84 в Томске сделают газон с парковкой
Лихач на «Мерседесе» разнес машину и забор на Красноармейской в Томске
Томская область особо отличилась в добыче песка и пошиве спецодежды
Томичи, готовьте деньги за проезд
Около сотни томичей переквалифицировались в педагоги
Томские пожарные спасли горе-курильщика из загоревшегося гаража
У томского бизнесмена-алиментщика приставы арестовали дом и производство
Райсуд Томска потребовал заблокировать тест "Сноба" про коррупцию
ДТП в тумане: водитель «Тойоты» столкнулся в ГАЗом под Томском
Нервный томич «подрался» с дорожным знаком, ударившись об него головой
Найдет мертвым пенсионер, которого в Томске искали неделю
На пр. Ленина у ТГУ меняют тротуарную плитку и ставят гранитные бордюры
Томские полицейские предотвратили хищение икон из православного храма
Поддельные «Apple» и сумки «Chanel» задержали в Томске