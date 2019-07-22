2019-07-21T21:16:25+03:00
Происшествия

В массовом ДТП с грузовиком в Томске пострадали два ребенка-пассажира

Один из детей перевозился в автомобиле без удерживающего устройства
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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В воскресенье, 21 июля, на одной из главных транспортных магистралей города Томска произошла авария с участием трех автомобилей. После полудня на проспекте Фрунзе в районе троллейбусного депо столкнулись две иномарки «Тойота» и грузовик «ЗИЛ». В результате происшествия три человека попали в больницу.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия Около 13 часов 14 минут на проспекте Фрунзе, 23, произошло столкновение трех транспортных средств:Toyota Will VS, Toyota Sprinter и ЗИЛ. В результате происшествия 3 человека доставлены в больницу для осмотра. Двое из них дети-пассажиры легковых автомобилей», - сообщила пресс-служба управления МВД по Томской области.

Сотрудники полиции уточнили, что по предварительным данным девочка-пассажир одного из авто перевозилась в салоне без детского удерживающего устройства. Второй ребёнок был, как полагается, пристегнут ремнем безопасности. Оба несовершеннолетних пассажира были доставлены в медучреждение для осмотра.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Напомним, что в субботу на ул. Высоцкого в Томске произошло ДТП с участием троллейбуса. В аварии также пострадал ребенок-пассажир легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель ВАЗа, где находился 6-летний мальчик, не уступил дорогу электротранспорту, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. В салоне легковушки, кроме, несовершеннолетнего, были еще две девушки. Все пострадавшие доставлены с места происшествия в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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