Предприниматели Томска против завышенных тарифов на вывоз мусора

В Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Томской области поступают жалобы не только от населения, но также от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых в этом году в ходе «мусорной реформы» резко возросла стоимость оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов. Бюджетные учреждения и предприниматели жалуются на необоснованные расчетные нормативы потребления, которые утвердил Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. По каждому виду экономической деятельности были установлены нормативы потребления в зависимости от площади либо от количества сотрудников, учащихся и т.д. Данный норматив влияет на цену, которую согласно договора, организация либо учреждение должно будет платить региональному оператору. По мнению юрлиц, в Томске по большинству видов деятельности нормативы существенно завышены и требуют пересмотра в сторону понижения. Все это ухудшает условия для ведения предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.

В связи с этим региональным отделением ОНФ был проведен мониторинг, который показал, что по сравнению с другими сибирскими регионами, нормы накопления ТБО завышены в несколько раз. В пятницу, 29 июля, состоялся круглый стол по обсуждению данных вопросов и выработке оптимальных предложений с участием экспертов ОНФ в сфере ЖКХ, представителей отраслевых союзов, органов прокуратуры, различных департаментов и ведомств, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области. Результаты проведённого мониторинга эксперты ОНФ направили в администрацию региона.

Общественники просят областные власти пересмотреть нормативы, внести изменения в соответствующий приказ и привести их к уровню соседних областей. По их мнению, обсуждение нормативов на ТКО должно происходить не кулуарно, а вместе с представителями предпринимательских сообществ и заинтересованной общественности.