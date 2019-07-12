2019-07-12T09:21:42+03:00
Недвижимость

Жильцы томской многоэтажки на Лыткина до сих пор ждут ремонта крыши

Выражение «Главней всего погода в доме» обрело конкретный смысл
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ураган унес крышу, как оказалось, надолгоУраган унес крышу, как оказалось, надолго
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Проблема с крышей, разрушенной стихией, для жильцов дома на Ф. Лыткина, 4, остается наиболее актуальной. Прошло уже два с половиной месяца, а когда будет ремонт, до сих пор непонятно. Люди то и дело беспокоят и свою управляющую компанию, и администрацию района, но никто им внятно не может ответить: кто же починит кровлю и когда?

- Каждый дождь – это испытание. Моим соседям приходится подставлять тазики, потому что с потолка капает вода. Иногда за ночь набирается полный таз. Я уже купила шестиметровую пленку и постелила двойным слоем над своей квартирой, – рассказывает жительница пятого этажа Ольга Храмцова.

Напомним предысторию. 30 апреля из-за шквалистого ветра в этом доме сорвало крышу. Листы профнастила рухнули на припаркованные машины, сильно повредив их корпуса. Конструкция, как показала практика, оказалась такой хлипкой и ненадежной, что у жителей верхнего, пятого этажа буквально «обнажился» потолок. Единственным прикрытием осталась керамзитовая подушка, поскольку технического этажа в доме нет.

Как рассказали сами пострадавшие, этой пятиэтажке более 40 лет, и раньше при таких порывах ветра в квартирах дрожали рамы, но никто не думал, что сорвет крышу, да еще в таком масштабе.

- Сразу после урагана в одной половине моей квартиры сохранилась нормальная «погода», а в другой стало заметно холоднее, - говорит Ольга Храмцова.

Самый главный вопрос, который, представьте, до сих пор волнует жителей дома: кто будет восстанавливать кровлю и когда?

Так выглядит крыша сейчас

Так выглядит крыша сейчас

В управляющей компании «Источная», которая обслуживает дом, сразу же сказали, что средств нет.

Впрочем, в администрации Кировского района ответ был тоже получен сразу.

- Мне пришлось походить по кабинетам. 3 июля я, уже отчаявшись, написала в виртуальную приемную мэру, а 8 июля пришла на прием к главе района Валентине Денисович, и меня выслушала Елена Гарага, заместитель начальника жилищно-коммунального отдела. Отметила, что вопросом по нашему дому занимается начальник отдела по работе с территориями Константин Потарский, – пояснила Храмцова.

Ольга, как и другие жильцы, получала ответы, что сметная документация готова, но пока администрация района не может решить, из какого источника будут финансироваться работы. Мол, денег нет ни по линии ГО и ЧС, ни в Фонде непредвиденных расходов. До 10 июля жильцы были уверены, что и экспертиза не готова. Ведь до этого только и слышали: «Ой, что вы спрашиваете, это же такая большая работа!»

А скоро август, дожди, похолодание. Пока разработают ПСД, пока выберут подрядчика, выделят средства, и осень наступит.

С тем же вопросом - когда будет ремонт крыши, мы обратились в мэрию Томска и получили официальный ответ:

«30 апреля в результате сильных порывов ветра произошло частичное разрушение кровли и обрешетки крыши дома. 1 мая решением комиссии ситуация была признана чрезвычайной локального характера, после чего силами УК «Источная» с привлечением специалистов ООО «Томпроект» были начаты работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации на аварийно-восстановительные работы по ремонту крыши МКД в объеме, необходимом для ликвидации последствий ЧС. После чего необходимые документы были переданы в департамент городского хозяйства для оформления постановления администрации Города Томска о проведении работ. В настоящий момент все документы администрацией района во исполнение постановления администрации Томской области от 06.10.2017 №359а, с целью проведения ремонта крыши дома, переданы в Фонд капитального ремонта, который в рамках действующего законодательства должен выступать в роли заказчика производства работ. В соответствии со сметной документацией, прошедшей экспертизу, стоимость аварийно-восстановительных работ составляет 889 тысяч рублей».

Такой ответ и два официальных документа от 10 июля мы получили 11 июля.

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На данный момент документы находятся на рассмотрении в региональном Фонде капитального ремонта. Тем временем люди далеко не убирают тазики и со страхом следят за прогнозом погоды - не пойдет ли дождь?

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Вот так выглядит крыша, если забраться на чердак, хотя в доме его, как такого, нет.

Вот так выглядит крыша, если забраться на чердак, хотя в доме его, как такого, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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