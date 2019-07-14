2019-07-14T20:40:04+03:00
Происшествия

Томский полицейский подозревается во взятках «за бездействие»

По мнению следствия, мужчина «закрывал глаза» на нарушения в бизнесе
Татьяна Щукина
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Подозреваемый рискует больше никогда не надеть форменную фуражкуПодозреваемый рискует больше никогда не надеть форменную фуражкуФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о задержании в Стрежевом сотрудника полиции, который подозревается в многолетнем взяточничестве со стороны местной предпринимательницы. Как бы сказали в киношных детективах, мужчина на постоянной основе «крышевал» бизнес и взял за свои услуги в общей сложности 640 тысяч рублей.

На основании материалов, собранных региональным УФСБ в отношении сомнительного стража правопорядка возбуждено уголовно дело по статье «получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в отношении взяткодателя, в крупном размере».

«По предварительным данным, подозреваемый в период с марта 2016 года по сентябрь 2018 года получил в г.Стрежевой от местной жительницы взятку в виде денег на общую сумму 640 тысяч рублей путем перевода их на его банковскую карту, за общее покровительство и бездействие, выразившиеся в непринятии мер по выявлению, пресечению и документированию нарушений в бизнесе», - сообщила подробности дела пресс-служба томского СКР.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ближайшее время в отношении задержанного суд определит мер пресечения.

В Управлении МВД по Томской области объявили о назначении служебной проверки в отношении «проштрафившегося» сотрудника и пообещали уволить его в случает доказательства вины.

«В случае установления вины сотрудника, он понесет ответственность, в соответствии с действующим законодательством и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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