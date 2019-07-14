Президент томского дайв-клуба «Наяда» погиб при погружении в Туимский провал

Руководитель спортивно-технического клуба аквалангистов «Наяда» ТУСУРа Михаил Журавлев погиб при погружении в озеро Туимского провала. Произошло это в пятницу, 12 июля, о чем чуть позже сообщили в группе клуба в «ВКонтакте».

Сотрудники полиции, МЧС и поисково-спасательной службы Хакасии сразу же отправились на поиски дайвера, как только члены экспедиции забили тревогу, поняв, что случилось ЧП. Их руководитель Михаил Журавлев погружался в составе группы аквалангистов, но всплыть не смог и ушел на глубину около 70 метров. В данный момент следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Экспедиция изначально была экстремальной

6 июля спортивно-технический клуб аквалангистов «Наяда» отправился в научно-исследовательскую экспедицию в Хакасию, которая должна была стать первой по уровню сложности погружений для Томской области.

Участники поставили задачу: проложить новый маршрут в затопленную штольню. Ранее аквалангисты клуба «Наяда» нашли подводный вход в шахту Туимского провала, а теперь планировали провести дальнейшее исследование пещеры, используя специальное оборудование весом около 100 килограммов на одного человека.

Дайверы разрабатывали маршрут для дальнейших погружений и экологических исследований.Фото: ВКонтакте

- Экспедиция ТУСУРа по уровню сложности сравнима с погружением в Северный ледовитый океан, – рассказывал тогда президент клуба Михаил Журавлёв. – Например, наши дайверы сделают декомпрессионную остановку на глубине 6 метров. В течение часа они проведут в воде при низкой температуре в «подвешенном» состоянии для того, чтобы собрать специальную конструкцию для погружения на более экстремальную глубину.

По его словам, такая остановка требует от дайверов большого контроля, поскольку при случайном всплытии на 5 метров может развиться «кессонная болезнь», которая может привести к параличу или смерти. Поэтому дайверам нужно «зависнуть» строго на определённой точке, и при этом возвести лестницу, которая позволяет спуститься в естественный водоём.

Понимал ли он, какой это на самом деле риск? Что такой план будет стоить ему жизни? Думаем, Михаил прорабатывал варианты, но считал подобные экспедиции делом всей своей жизни, просто не мог отказаться от задуманного.

Оборудование, с которым погружались аквалангисты, было около 100 кг на одного человекаФото: ВКонтакте

Туимский провал называют «Пещерой дьявола»

Особенность Туимского провала в том, что вода здесь даже в июле не превышает одного градуса. Дайверам также предстояло выяснить, с чем связана эта аномалия. К слову, хакасы стараются обходить это место стороной. Несмотря на его «рукотворное происхождение» - в 50-х годах здесь был рудник и провал образовался в результате взрывов и обрушений, Туимский провал называют «пещерой дьявола», так как он таит в себе много загадок. Со временем эта воронка только разрасталась в диаметре и становилась все глубже. Но что для одних опасность и запрет, для других – магнит, жажда исследований.

Аквалангисты ТУСУРа прошли основательную подготовку: изучили технику безопасности под водой со снаряжением весом 100 килограммов, получили опыт курсов дайверов-спасателей, составили карту рельефа Туимского провала и подготовили баллоны с Nitrox-смесью, которая должна была позволить провести под водой не менее часа.

- В среднем аквалангисты с обычным баллоном с накаченным воздухом проводят под водой около 20 минут. Для наших задач этого мало, поэтому я прошёл специальную сертификацию, которая позволяет мне использовать Nitrox-смесь для погружения. В моих баллонах будет немного другой состав воздуха, который требует от дайвера определённых навыков поведения, –сообщил перед экспедицией на сайте вуза руководитель погружения Кирилл Бородин.

По его словам, дайверы должны были не только построить новый маршрут для дальнейших погружений, но и взять образцы воды и грунта для экологических исследований.

Туимский провал - необычное место, полное тайнФото: ВКонтакте

Трагедия случился в злополучный 6-й день

Каждый день наядовцы выкладывали «Вконтакте» свежую информацию о ходе своих работ. Это был дневник экспедиции с фотографиями, описаниями исследований, рассказами о том, как участники проводят свободное время. Вот что написал администратор на шестой день, когда и произошел несчастный случай:

«В первой половине дня было совершено разведовательное погружение в основной чаше. Был проложен ходовик от входа до нижнего ходовика. Видимости нет. Вступает в силу план Б. Еще вечером 5 дня началось обустройство места погружения в пещере: установлена лестница, подвешана полка (она способна выдержать пол тонны). В этот день работы продолжились. Они заняли больше времени, чем мы рассчитывали. Так, установка 4 мощных анкеров заняла более 3 часов. Порода очень прочная: одного бура хватает только на одно отверстие. Эхолот показал глубину более 60 м. Предположительно на глубине 10 м должен быть проход в основную чашу, а на глубине 30 м - вход в комнату размером с трёхэтажный дом. Поскольку работы затянулись, погружения было решено перенести на утро следующего дня. В этих погружениях будут использованы газовые смеси собственного производства: Nitrox 28, Nitrox 32 (заправлены в 2 спарки и стейджи), а также чистый кислород. P.s.: вода чище чем в бассейне!!! P.p.s.: побочная цель погружений - найти часы Кирилла и каску Админа».

После этого, 12 июля, появилось страшное сообщение, о том, что на третий день погружений в оборудованном месте ушел под воду, но так и не вернулся руководитель клуба Михаил. Он спустился на глубину более 40 метров. Всего же глубина вертикального спуска в этом месте — 75 метров. Экстренный поиск не дал результатов

Как прокомментировал один из участников экспедиции, погружение, во время которого произошёл несчастный случай, не относилось к категории технических. У Михаила Журавлева был привычный для него комплект снаряжения. Само погружение являлось разведовательным, совершалось на небольшую глубину для проверки видимости и условий под водой. Уже при подъёме на поверхность их руководитель начал неконтролируемо погружаться вниз. Отметим, что у президента клуба «Наяда» был огромный опыт погружений в различных условиях и на различные глубины, он занимался дайвингом более 35 лет. Что стало тем роковым обстоятельством, оборвавшим его жизнь, предстоит выяснить сотрудникам МЧС Красноярского края, который сейчас работают на месте трагедии.