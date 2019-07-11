Мэр Томска в компании блогеров осмотрел мусор в «злачных» местах

Глава администрации Томска Иван Кляйн продемострировал близость к народу, отправившись в рейд с томскими журналистами и блогерами по местам скопления мусора. Районы расположения контейнерных площадок выбирались по сообщениям жителей города в социальных сетях. В объезде по проблемным точкам приняли участие более 25 представителей томской блогосферы и средств массовой информации.

«Целью объезда было показать реальное состояние дел с вывозом мусора в Томске и те меры, которые городская администрация предпринимает, чтобы навести порядок в Томске», - пояснила пресс-служба мэрии.

Участники объезда посетили Советский, Октябрьский и Ленинский районы. На ул. Украинская, 15 мусорные контейнеры были чистыми, однако рядом располагался крупногабаритный мусор, который вывозится раз в неделю. На Иркутском, 32, ул. Мичурина 7 и в микрорайоне Высотный все контейнерные площадки были в нормативном состоянии. На ул. Транспортная, 7 мусор лежал прямо на земле, а баки пустовали (местные жители сказали, что их привезли совсем недавно). На ул. Войкова, 59 работала спецтехника. Проблемы выявили по адресам: ул. Войкова, 61, ул. Строевой, 4 и на Большой Подгорной. Здесь стояли переполненные баки и красовался мусор на контейнерных площадках. Мэр поручил до вечера ликвидировать безобразие, а живущих рядом блогеров попросил прислать фотоотчет.

«Я прошу всех вас стать помощниками города, оперативно пересылать нам информацию о переполненных баках или беспорядке на контейнерных площадках», - обратился мэр к представителям СМИ и блогосферы.

Градоначальник в очередной раз заверил собравшихся, что городские службы продолжат работать в круглосуточном режиме до тех пор, пока в Томске с уборкой мусора не будет наведен полный порядок. Мэр пообещал, что до 1 августа в Томске появится еще 1000 недостающих контейнеров. Всего с начала июля в городе уже были установлены 300 контейнеров ёмкостью 0,75 кубометра и 150 контейнеров ёмкостью 1,1 куб.м. Причем, некоторые баки старые и ржавые – их в аварийном порядке собирали откуда придется, в том числе из садоводческих товариществ.

Напомним, что новые контейнеры по заказу мэрии будут произведены прямо в Томске – в одной из местных исправительных колоний системы ФСИН на ул. Нахимова.