2019-07-09T12:38:14+03:00
Происшествия

Сына спикера думы Томской области подозревают в хищении 38 миллионов

В ожидании суда наследник Оксаны Козловской находится на свободе
Татьяна Щукина
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Яблочко от яблони далеко падает: один из членов семьи председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, похоже, не в ладах с законом. В Центральный районный суд Новосибирска поступило на рассмотрение уголовное дело Михаила Волохова, являющегося наследником спикера томского парламента и директором Инвестиционно-строительной компании «Траст». По официально неподтвержденной информации (именно управление МВД по Томской области расследовало дело) речь, якобы, идет о мошенничестве при строительстве жилья для сотрудников Росгвардии и хищении 38 млн. рублей.

«В 2012 году обвиняемый заключил госконтракт на 188 млн рублей на строительство в ЗАТО 130 квартир для на тот момент внутренних войск МВД (ныне Росгвардии), охранявших АО «Сибирский химический комбинат». Полиция выявила хищение 38 млн рублей при строительстве», - сообщило агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на свой информированный источник.

В томской полиции отказываются комментировать дело Михаила Волохова. По неофициальным данным, в настоящее время мужчина находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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