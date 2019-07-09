2019-07-09T03:00:25+03:00
Общество

В заваленном мусором Томске губернатор дал старт череде увольнений

Сергей Жвачкин для начала освободил от должности «главного по природе»
Татьяна Щукина
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Оставшиеся без контейнеров дворы стали прибежищем для крыс и голубейОставшиеся без контейнеров дворы стали прибежищем для крыс и голубейФото: из открытых источников
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В понедельник, 8 июля, глава Томской области Сергей Жвачкин провел совещание, которое стало «разбором полетов» относительно мусорного коллапса в областном центре. С начала июля Томск погряз в «мусорных войнах» между рядом компаний, результатом чего стали безобразные свалки (в том числе, с крысами) в городских дворах. На волне народного гнева губернатор Жвачкин сделал следующее заявление:

«Областной центр оказался не готов к старту реформы, и никаких объяснений этому я не принимаю. Я полностью разделяю возмущение томичей, особенно – жителей Октябрьского района, многие из которых пострадали в результате недоработки чиновников. Виновные в срыве реформы должны быть наказаны».

В качестве «первой ласточки» со своего поста полетел начальник регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Мазур - томский губернатор снял его с должности уже в понедельник.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, глава региона поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки создать систему вывоза отходов и разработать «дорожную карту» с указанием сроков строительства объектов разделения мусора, оборудования полигонов. Мэру Томска поручено лично возглавить работу штаба по исправлению ситуации, Иван Кляйн будет собирать его в ежедневном режиме с участием замгубернатора по территориальному развитию Анатолия Рожкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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