Полицейским, которые 9 мая избили подростков, вынесет приговор томский суд

Следственный комитет по Томской области завершил расследование уголовного дела на двух бывших полицейских. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и начилии над подростками.

Об этой истории изначально сообщили очевидцы в соцсети.

«В День Победы сотрудники полиции избили подростков. 9 мая 2018 года в 23:15 после фейерверков 3 сотрудников полиции, задержали и избили в Кировском РОВД (на Нахимова) 4 подростков, возраст 15 и 17 лет, а за что?! За то, что кто-то в толпе наступил на ногу беременной жене сотрудника, подростков задержали возле РОВД, скрутили и завели в РОВД, в дежурной части детей не отметили, забрали телефоны и били, клали подростков на пол, били дубинками, доставали из сейфа пистолет и грозились играть с ними в рулетку, подставляя к вискам пистолет пока они не сказали кто наступил на ногу (придумали вымышленного человека), после этого сотрудники полиции дали подростками патроны каждому от огнестрельного оружия и пригрозили, что если они будут писать заявление, то они напишут на них встречное заявление, что из задержали за огнестрельное оружие и после этого отпустили подростков, на данный момент подано 3 заявления об избиении, у одного подростка, многочисленные синяки на голове и сломан нос, другие не могут сесть, так как били дубинками по почкам и по попе», - говорится в сообщении.

По размещенной в интернете информации, начальник УМВД России по Томской области распорядился провести служебную проверку. Как показало расследование, избиение имело место быть, факты подтвердились. После этого материалы дела были направлены в Следственный комитет.

По версии следствия, в ночь на 10 мая прошлого года, экс-полицейские нанесли потерпевшим по несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Теперь уже бывшие, сотрудники МВД надевали на подростков наручники и применяли болевой прием, наносили удары резиновой палкой по ягодицам, причинив подросткам телесные повреждения. Затем сотрудники полиции дали подросткам в руки предметы, похожие на патроны к оружию, после чего забрали их и упаковали в бумажные конверты, чтобы потом выдать за доказательства.

В итоге, мужчин уволили из органов внутренних дел. В отношении их непосредственного руководителя провели служебную проверку, а затем привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы направлены в Кировский районный суд.