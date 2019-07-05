2019-07-04T12:57:48+03:00
Общество

Томских перевозчиков накажут за отсутствие «маршруток» в вечернее время

Мэр Томска недоволен тем, что горожане не могут вечером добраться до дома общественным транспортом
Татьяна Щукина
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Крайний рейс на маршрутах должен стартовать с конечной остановки не раньше 22.30. Фото: admin.tomsk.ruКрайний рейс на маршрутах должен стартовать с конечной остановки не раньше 22.30. Фото: admin.tomsk.ru
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Иван Кляйн провел селекторное совещание, на котором потребовал усилить контроль над перевозчиками в вечернее время.

«Глава города поручил департаменту городского хозяйства и муниципальному «Центру организации и контроля пассажироперевозок» в усиленном режиме контролировать выход на линию перевозчиков после вечернего «часа пик»», - сообщила о результатах разговора пресс-служба горадминистрации.

Глава города подчеркнул, что создание условия для пассажироперевозок вечером – прямая обязанность владельцев маршрутного бизнеса и они ей явно пренебрегают, за что будут наказываться.

«Каждый день в городе проходят десятки разных мероприятий от развлекательных до спортивных, зачастую они завершаются после 21 часа. Сотни томичей выходят в это время с работы, и все они должны иметь возможность добраться до дома на общественном транспорте. Обязанность перевозчиков – обеспечить автобусы на маршрутах, обязанность города - их проконтролировать. В отношении нарушителей администрация заняла твердую позицию – они будут нести ответственность за несоблюдение условий муниципального контракта вплоть до расторжения договора», - отметил градоначальник.

Представитель ЦОиКП в свою очередь заявил, что перевозчиков контролируют с помощью ГЛОНАСС, также специалисты учреждения на конечных остановках отслеживают, чтобы крайний рейс стартовал не раньше 22.30. Некоторые недобросовестные компании отключают ГЛОНАСС, и контролеры не могут отследить их перемещение, а, значит, и количество единиц на маршруте и соблюдение интервалов.

«Информация о таких перевозчиках фиксируется и направляется в департамент городского хозяйства для принятия жестких мер», - заверили в администрации Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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