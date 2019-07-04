Бывший глава томского МЧС получил за коррупцию 7 лет строгого режима

Экс-начальник Главного управления МЧС по Томской области признан виновным в получении взятки в крупном размере. Приговор Михаилу Бегуну был вынесен в четверг, 4 июля. На суде бывший главный спасатель региона не признал свою вину и был осужден по совокупности собранных доказательств, в том числе показаний свидетелей.

«Как установлено судом и следствием, подсудимый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку в сумме 300 000 рублей за незаконные действия, связанные с предоставлением указанной организации лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в нарушение требований, предъявляемых к соискателю лицензии, и в отсутствие у него документов и соответствующего оборудования», - пояснила суть уголовного дела пресс-служба регионального Следственного комитета.

Бегун был приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 900 тысяч рублей и лишению звания генерал-майора внутренней службы.

Напомним, что главу томского ГУ МЧС задержали в июле 2018 года. Уголовное дело было возбуждено СКР на основании материалов регионального управления ФСБ. По официальной версии, Бегун планировал направить взятку на оплату услуг адвокатов для своих коллег из МЧС Кемеровской области, которые проходили обвиняемыми по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».