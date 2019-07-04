В канун православного праздника в Томске устроят "шабаш с ведьмами"

Весьма неожиданное сообщение появилось на сайте мэрии Томска. Возможно, его могут счесть некорректным не только верующие люди, но даже атеисты. Опубликованная информация посвящена предстоящему общегородскому празднованию в честь Дня Ивана Купалы 6 июля на главной площади города.

«С помощью карнавального реквизита все желающие смогут перевоплотиться в различную нечисть - персонажей из книг, фильмов и мультфильмов, и устроить «шабаш» на «Ведьминой поляне. Приглашаются дети и взрослые!», - бодро известила пресс-служба администрации города о событиях на Новособорной в субботу.

В мэрии уточнили, что праздничную программу «День накануне Ивана Купалы» готовит муниципальная библиотека «Бригантина» из села Дзержинское. Программа начнется 6 июля в 16.00.

Отметим, что одновременно с данным мероприятием в храмах Томска будет проходить всенощная в канун празднования Рождества Иоанна Предтечи, который приходится на 7 июля. Этот праздник относится к числу великих православных праздников, когда верующие чтут память Крестителя Господня.

Более невинным способом, чем пляски на «Ведьминой поляне», томичи смогут отметить языческий праздник Ивана Купалы 7 июля. Как следует из информации той же мэрии, в воскресенье праздник организует Музей славянской мифологии и проведет его за городом в живописном месте силы «Еловый ручей», начиная с 10 часов утра.

«В ходе праздника специалисты музея научат гостей делать домашний оберег, плести венки, собирать травы для ароматного и полезного чая, водить хороводы и правильно обливаться. Все участники отведают травяной чай из самовара, хлеб из русской печи и сыры и йогурты томского производства», - сообщили в горадминистрации. Желающим поучаствовать в празднике предлагается привезти с собой плед или туристический коврик, удобную обувь, купальники, сменную одежду, спреи от насекомых, термос и перекус, фотоаппарат и прекрасное настроение.