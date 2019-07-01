Мусорные войны в Томске: «Сорнет» переворачивает свои контейнеры

Картина маслом: переполненные баки по всему городуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

С 1 июля в Томске приступил к работе новый региональный оператор по вывозу мусора. Конкурс выиграло муниципальное «Спецавтохозяйство». Другим же организациям, которые работали ранее, теперь заниматься деятельностью в сфере обращения отходов запрещено. В итоге со вчерашнего дня в ряде томских дворов переполненные и перевернутые баки. «Сорнет», который обслуживал несколько территорий, перевернул свои мусорные контейнеры, чтобы жители не выбрасывали туда отходы.

Директор компании «Сорнет» Иван Булатов отказался комментировать ситуацию, лишь сказав, что в скором времени заберут свои баки. Их в городе порядка 1200 штук.Поясним, что мэрия собиралась заключить с бывшими операторами договоры аренды контейнеров, так как у регоператора вряд ли хватит собственных.

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус прокомментировал, что по состоянию на 6 часов утра понедельника 1 июля собранный мусор у контейнеров был вывезен на полигон, силами управляющих компаний и операторов на площадках наведен порядок. Однако на фото, сделанном на Лыткина, 14 в 11 утра, вы все видите сами.

Картина маслом: переполненные баки по всему городуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

По словам Черноуса, «Сорнет» в выходные нарушила не только действующие правила благоустройства, но и свои договорные обязательства до 1 июля. Накануне с представителями этой компании была достигнута договоренность о том, что сегодня (1 июля) они наведут порядок на обслуживаемых площадках и к вечеру смогут забрать свои контейнеры. «Спецавтохозяйство» готово выставить на их место свои контейнеры и бункеры, чтобы не допустить скопление мусора во дворах томичей. Уже завтра муниципальное предприятие в качестве регионального оператора приступит к вывозу мусора.

Он уточнил, что сегодня парк «Спецавтохозяйства» владеет достаточным количеством емкостей для обслуживания площадок жилого фонда. Также в ближайшие две недели предприятие получит 300 новых баков. Поставка новых контейнеров в Томск будет продолжена, таким образом, территории жилого фонда будут обеспечены емкостями для сбора мусора.

Отметим, на базе УМП «Спецавтохозяйства» работает «горячая» линия по вопросу оказания населению услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Позвонив по номеру телефона 26-55-80, томичи смогут узнать график вывоза отходов, сообщить о некачественной работе регоператора – несвоевременном вывозе мусора, скоплении его на контейнерных площадках, отсутствии контейнеров и т.п.

Напомним, в июне был установлен тариф, который начнет действовать с 1 июля. Так, житель многоквартирного дома будет платить за вывоз мусора 66,25 рубля (максимально 264,99 рубля) умножается на норматив (три) и делится на 12 месяцев. Для индивидуального жилья норматив составляет 3.07, а плата в месяц с человека — 67,79 рубля.