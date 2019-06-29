«Стальной характер» в Томске: испытано на себе

Экстремальный забег «Стальной характер» проходит в нашем городе второй год. В этот раз он состоялся 29 июня и собрал более 2500 участников. Такой популярности, думаю, даже сами организаторы не ожидали. Ведь это не просто пробежка, на которую способен каждый среднестатистический горожанин, а спортивные соревнования, граничащие с экстримом.

Редактор томской «Комсомолки», я тоже приняла в них участие. Физическая подготовка и большой опыт участия в различных состязаниях и пробегах, благо, позволяют. И скажу честно, пройти 5 километров трассы с различными препятствиями оказалось не так уж легко, но и не тяжело, потому что работали командой.

На старте все пока чистыеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Упал - не ной. Характер стальной!

Именно таким слоганом и еще пятью подобными участников подбадривали на старте. Вообще, стоит начать с того, что стартовали командами, то есть нужно было собрать не менее шести единомышленников либо подать заявку организаторам для присоединения в какую-либо команду.

Наша заказала для «имиджа» яркие оранжевые футболки и банданы, а назвалась «Дети маминой подруги». Было очень много смешных и креативных названий, например «Мельдоний». Но наше, конечно же, было самым-самым. Команду собрали 12 человек: 6 смелых парней и 6 отважных девчонок. Сразу договорились, что будем поддерживать друг друга и проходить все препятствия вместе, помогая и вытягивая тех, кто не может сделать это сам.

Маршрут «Легенда», как его окрестили организаторы, изобиловал различными «сюрпризами». Первым из них оказался малый барьер, который все с легкостью перелезли, а вот на «большой барьер» парни уже закидывали девчонок. Поясню: это плоская двухметровая стена, которую нужно перелезть только с помощью рук, ног и своих друзей.

После грязевых ванн картина измениласьФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Дальше было еще интереснее: участников ждала траншея с жидкой грязью, которой было по колено, а местами даже выше. Вот тут-то и пришлось набрать полные черной, липкой жижи в кроссовки. Лично я свои после соревнований просто выбросила, потому что таких «шикарных ванн» на пути оказалось несколько.

вот такие там были препятствияФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Самым «курортным», на мой взгляд, стал аттракцион «грязные танцы». Представьте себе четыре подряд огромных рва, где в каждом по пояс холодной воды. Через них нужно было перебраться. Мы зажмуривали глаза, прыгали или скатывались в траншею, затем подставляли свои руки для «подножки», по которой наши участники забирались на следующий уровень. Сверху подавали руки – вытягивали из адской жижи.

Участниками забега стали 2500 смельчаковФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Вот в такие моменты ты чувствуешь дух товарищества, готовность подставить свое плечо, прийти на помощь. Это невероятный тренинг на сплочение команды. Вот почему многие томские компании принимают в этом участие. Это в обычной жизни вы сидите в офисе, делаете проекты и непонятно, кто как старается, какие усилия вкладывает. Здесь же все проясняется, каждый проявляет свой характер. Что приятно, у 90% участников он действительно «стальной».

Контейнер - финальное испытаниеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Главные слова: «Мы это сделали!»

До финиша оставалось еще четыре препятствия. И на одном из них я чуть не сломалась. Когда проходили «Вертикальный мир» - высокая стенка с канатом, то при спуске немного травмировала руку – больно ушиблась локтем о металлическое покрытие. Но я не могла сойти с трассы и подвести своих. Поэтому, стиснув зубы, побежала таскать мешки. Следующим этапом стали ледяные ванны – там, кстати, смылся значительный слой грязи. В финале мы всей командой забрались на контейнер и танцевали от радости – от того, что «Мы это сделали» - за полтора часа прошли сумасшедшую трассу. На финише каждому на шею надели памятную медаль «Стальной характер», вы бы знали, насколько теперь это дорогая сердцу награда о запоминающемся событии.

Помогать товарищу во всем!Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Нужны ли человеку такие испытания? Безусловно, нужны, они позволяют проверить, на что ты способен, можешь ли справляться с трудностями и прийти на помощь, когда это требуется.

Ценная наградаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Радость и эмоции от пережитых моментовФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА