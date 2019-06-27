По принципу «Тришкина кафтана»: ремонт по-томски

Одна из центральных томских магистралей тянется на три с лишним километра и представляет собой эклектичную смесь уходящей городской старины, типичных образцов архитектуры середины ХХ века и новоделов постперестроечного периода. Самое ее начало, от площади Батенькова до переулка Плеханова, впечатление производит наиболее удручающее. И понятно почему: не погружаясь в историю, достаточно припомнить события нынешней весны.

Четвертого марта в нежилом деревянном доме по ул. Советской, 20, случился пожар. Событие мало кого удивило, хотя здание, построенное в начале прошлого века, является памятником архитектуры регионального значения. В 1908 году его домовладельцем был известный в Томске врач и общественный деятель Павел Ломовицкий. Стиль постройки специалисты относят к эклектике: резные кронштейны и фрезы над окнами здесь сочетались с классическими фронтонами. Правда, увидеть эти «особые приметы» теперь можно лишь на фотографиях.

Улица продолжала существовать в своем неспешном ритме, пока 30 апреля вновь не стала главной «героиней» всех местных СМИ. Накануне поздно вечером в одной из квартир двухэтажного жилого дома под номером 10а обрушился потолок. Десяток квадратных метров штукатурки, досок и дранки едва не свалились на голову престарелой хозяйке.

Неприметная ныне «деревяшка», некогда тоже украшенная резьбой, была построена в 1890-х годах и, по словам главы городского комитета по охране памятников Никиты Кирсанова, входит в томский «список 701» как объект фоновой застройки. Дом стоял в очереди на капремонт по региональной программе на 2023-2025 годы, расселять жильцов в связи с происшествием районные власти не собираются. Уверяют, что угрозы дальнейшего разрушения здания нет - а именно этого опасаются его обитатели…

Вернемся к делам благоустроительным. Пока разбирались, кто виноват в обрушении потолка и что делать несчастным жильцам, состоялись электронные торги. Сыграв на понижение, ООО «Градстрой» (подрядчик, ставший весьма популярным у мэрии Томска) получило контракт на 7,33 млн рублей.

Согласно технической документации, на участке от пл. Батенькова до лестничного спуска вблизи перекрестка с ул. Алексея Беленца предстоит положить новый асфальт, заменить бордюрный камень и снести несколько деревьев. Для озеленения компания только высадит газон на площади в несколько сотен квадратных метров. Право, на фоне разрушающейся застройки эти полумеры мало чем помогут улице, давно заслуживающей комплексного проекта реконструкции и развития.

В свое время у города на этот счет были масштабные планы. Мэр Томска Иван Кляйн, только занявший свой пост, в декабре 2013 года заявлял, что вместе с реконструкцией проспекта Ленина следовало бы заняться и соседними улицами, включая «трамвайную» магистраль - Советскую. В 2015-м чиновники заказали проект, который так и не смог пройти государственную экспертизу, потом пошли ссылки на экономический кризис. Вскоре было объявлено, что проект заморожен.

И вот сейчас на Советской то затевают ремонт трамвайных путей, то решают облагородить «избранные места» в рамках нацпроекта «Городская среда». По этому поводу в народе есть выразительная поговорка: латать, не за что хватать. Зато подрядчикам всегда будет обеспечен гарантированный кусочек городского бюджета.