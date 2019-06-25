В «День памяти и скорби» томичи зажгли свечи на Новособорной

На площади Новособорной у мемориала «Слава воину-победителю» собрались более двух тысяч томичей. Всем желающим раздали свечи в знак почтения перед теми, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо над головой. Ровно в полночь состоялась минута молчания. Под звуки метронома площадь замерла. Затем собравшиеся символично зажгли более двух тысяч свечей.

После акции горожане уезжали на общественном транспорте. Была организована работа маршрутов №№ 2, 4, 12, 19, 32, 22, 30, 33, 26, 16, 25/52, а также троллейбусов маршрутов №№ 2, 3 и 6.

фото: Антон Востоков

фото: Антон Востоков

фото: Антон Востоков

фото: Антон Востоков

фото: Антон Востоков

фото: Антон Востоков

фото: Антон Востоков

фото: Антон Востоков