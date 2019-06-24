Янов день на томской земле

Лето в Томской области выдалось дождливым, зато богатым на культурные события. В минувшее воскресенье. 23 июня, в деревне Березовка Первомайского района состоялся фестиваль «Янов день», который собрал более четырех тысяч гостей и участников.

Праздник имеет эстонские корни и знакомит с традициями, национальной кузней и творчеством этого народа. На территории района проживает эстонская диаспора, которая старается сохранить свои культурные обычаи и познакомить с ними окружающих.

Проходило мероприятие на территории культурного комплекса «Янов хутор».

В этом году программу традиционного фестиваля пополнили два национальных конкурса — открытый конкурс цветочных композиций, плетения венков, букетов и фестиваль скульптур из сена с международным участием «Сенофест», где команды представили свои работы на тему «Животные».

На специальной площадке были выставлены скульптуры хозяина тайги – Медведя, зайца, лося и собаки.

По оценке жюри, лучшей скульптурой оказался огромный пес, которого сделала команда из Пермского края, а в «цветочном» конкурсе первое место за оформление фотозоны заняла команда из Асиновского района. Они соорудили большие цветочные качели.

В течение фестивального дня на территории «Янова хутора» работали интерактивные площадки, фото-зоны, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономические ряды.

Гости разучивали национальные эстонские танцы, узнавали рецепты приготовления блюд эстонской кухни. Праздничный вечер продолжил концерт творческих коллективов из Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, а завершился фестиваль традиционными гаданиями и танцами у большого «Янова костра». Кульминацией праздника стал хоровод вокруг двухметрового полыхающего костровища. Зрелище оказалось, действительно, завораживающим.

И что самое главное, ни проливной дождь, ни ледяной ветер не испортили такой замечательный праздник, который является брендом нашей области.