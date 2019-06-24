Зеленые святки – праздник среди берез

VI Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» прошел 8 июня в городе Асино. Он собрал рекордное количество зрителей - почти 7000 человек.

Открыл фестиваль Первый форум мастеров народного творчества в Центре культурного развития. Мастера, представители власти и учебных заведений, члены Союза художников России, руководители творческих коллективов обсудили современное состояние художественных ремесел, сибирского фольклора.

Основным событием фестиваля стал конкурс берестянщиков из Томской, Кемеровской, Иркутской, Свердловской областей, Красноярского края и Республики Бурятия. Работы участников были поистине удивительными, а многие и полезными в хозяйстве!

- Считаю, что вещи должны функционировать, поэтому люблю создавать туеса и сколотни. Чтобы сделать такие, нужно бересту «чулком» снимать со ствола. В них отлично хранятся продукты, мед сохраняет аромат и полезные свойства, - рассказал нам мастер из Саянска Вячеслав Федосеев, подчеркнув, что обращению с берестой учился у деда.

Одной из самых именитых гостей-участниц фестиваля «Золотая береста» в этом году стала иркутчанка Вера Верхотурова, автор знаменитых «верхотуровских» кукол.А вот Светлана Масанкина обучалась у самого Александра Варламова - наиболее известного мастера в истории Асиновского района.

Светлана Масанкина обучалась у самого Александра Варламова - легенды Асиновской земли. Фото: Софья Севостьянова

Сейчас у женщины своя мастерская, плюс она преподает в Асиновском техникуме индустрии и сервиса, где год назад открылся центр народных ремесел. Студенты Светланы также представили свои работы на фестивале.

- Технике обработки меня обучил выдающийся берестянщик, потомственный мастер Сергей Судленков из Братска. С тех пор это стало делом моей жизни, - рассказала искусница. Она призналась, что береста – это не только ее работа, но дома у нее много берестяных вещей.

- Материал уникальный, бактерицидный, целебный. Само слово – от слова «беречь». Поэтому солю огурцы и рыбу только в берестяных туесах, - отметила Вера.

В конкурсе лучших по решению жюри главный приз в размере 30 тысяч рублей получил Сергей Шереметьев из Асина.

Главный приз фестиваля получил Сергей Шереметьев. Фото: Софья Севостьянова

Дипломов I степени были удостоены Вера Верхотурова из Саянска – за сложность техники изделий, Любовь Демидова из Красноярска – за сохранение народных традиций, а лучший берестяной ларец получился у Елены Сергиной из Нижнего Тагила. Все мастерицы получили сертификаты на 20 тысяч рублей.

Гостям фестиваля было на что посмотреть и как повеселиться, в чем заслуга учреждений культуры и образования Асиновского района, колледжей и училищ Томской области, Дворца народного творчества «Авангард». Вне конкурсной программы берестянщики дали мастер-классы на площадке «Город мастеров», где учили желающих работать с керамикой, деревом, глиной и другими материалами, плести браслеты, а также венки из березовых веточек и даже делать любовные обереги.

На гастрономической площадке в этом году гостей бесплатно угощали горячими пирогами с капустой. Большой фотозоной стала площадка «Русская деревня», где каждая команда оформила свое подворье в определенной теме: домашний погребок, винный хуторок, ферма и рыбацкая деревня.

Традиционный конкурс фестиваля «Играй, гармонь!» нынче приобрел статус межрайонного и принял на своей площадке участников со всей области.

За концертную программу на площади праздника отвечал Кемеровский государственный институт культуры.

Насыщенная культурная программа -одна из особенностей фестиваля. Фото: Софья Севостьянова

Зрителей порадовали хореографические и инструментальные ансамбли из Красноярска, Минусинска, Кемерова, Прокопьевска, а также асиновский образцовый фольклорный ансамбль «Щедрый вечер», дуэт из Новосибирска «Веселуха» и томский коллектив «Васильев вечер». Гости праздника увидели театрализованные постановки старинных обрядов. Вечером, когда стемнело, зрителей ждало шоу с участием воздушных акробатов на батутах в сопровождении огненных залпов.

От фестиваля мастеров к событийному туризму

Глава Асиновского района Николай Данильчук остался доволен праздником. Фото: Софья Севостьянова

Фестиваль «Золотая береста» в 2019 году выдался волнительным. К празднику готовились долгие месяцы, но погода внесла свои коррективы. Прямо перед открытием мероприятия разразилась гроза и пошел проливной дождь. Однако глава района Николай Данильчук невозмутимо принял каприз природы и, приветствуя участников и гостей фестиваля, подчеркнул, что ничто не помешает состояться масштабному событию:

- Шестой год подряд мы встречаем на гостеприимной Асиновской земле удивительно талантливых мастеров-берестянщиков. Мы начинали с небольшого мероприятия городского масштаба, а нынче доросли до межрегионального фестиваля. Поэтому не будем тянуть, а начнем празднование!

После торжественной речи мы расспросили Николая Александровича, что изменилось с обретением нового статуса фестиваля.

- Наш фестиваль теперь знают во всей стране. Ведь Асиновскому району действительно есть чем гордиться. У нас давние традиции по художественной обработке бересты. Здесь жил и работал великий мастер Варламов, основоположник своей «берестяной школы», у которого была художественная мастерская, выпустившая уникальных мастеров. Сегодня у каждого из них свои ученики, - отметил глава района.

Николай Данильчук подчеркнул, что проведение фестиваля - заслуга не только местной администрации:

- Как своих друзей, мы уже второй год подряд рады видеть Кемеровский государственный институт культуры, областную систему профтехобразования, которую возглавляет бывший директор Асиновского техникума индустрии и сервиса Юрий Калинюк. Два года назад на базе техникума мы открыли ряд новых специальностей, связанных с народно-прикладным творчеством: гончарное дело, художественная роспись, работа с берестой и прочие. В этом году впервые в рамках фестиваля проведен научный форум по обсуждению проблем народного творчества.

Николай Александрович рассказал, что фестиваль «Золотая береста» стал визитной карточкой Асиновского района, показав его огромный потенциал для развития событийного туризма. Календарь событий ежегодно увеличивается, так, два года назад его пополнил форум земских врачей на базе знаменитого Музейного комплекса «Сибирская усадьба Н. А. Лампсакова». Начиная от въезда в Асино, где стоит Центр культурного развития, музей бересты до усадьбы уже проложен туристический маршрут.

Сегодня Асиновский район много внимания уделяет благоустройству.

- Недавно мы обустроили привокзальную площадь со сквером, где установлен памятник асиновским партизанам, погибшим в годы Гражданской войны. Также создан сквер рядом с налоговой инспекцией. Подчеркну, что территории благоустраиваются не для «галочки», а по выбору и поддержке самих асиновцев, и результат того стоит, - отметил глава района. - В прошлом году в микрорайоне Лесозавод мы построили маленькую модульную библиотеку и даже не ожидали, каким местом притяжения она станет. К слову, за последние несколько лет в Томской области вообще не открывались новые библиотеки. И это, казалось бы, событие городского масштаба получило горячий отклик со стороны жителей. Вокруг библиотеки теперь обустраиваем общественное пространство. Уже установили спортивную и детские площадки, где семьи с детьми обожают проводить время. Важная задача на будущее – благоустройство городского парка. Начнем искать спонсоров и попытаемся получить финансирование через нацпроекты и другие гранты.

Еще на Асиновской земле осуществляется масштабный проект модернизации уличного освещения. По энергосервисному контракту в Асине уже заменены 500 светильников на энергоэффективные и такие же контракты планируем заключить в нескольких сельских поселениях - Ягодном, Большедороховском, Новокусковском.

Как дополнил Николай Данильчук, наводить порядок на территории помогают предприниматели.

- У нас живут действительно неравнодушные люди, которые откликаются на просьбу помочь. Вот пример: уже четвертый год реализуем губернаторский проект по строительству и ремонту дорог в поселении. Если в первый год только сами вкладывались в ремонт, то потом бизнесмены стали делать подъезды к своим торговым точкам и предприятиям. Один из них вложил более 200 тысяч рублей в реконструкцию улицы.

- Уже не первый год участвуем в областном проекте «Инициативное бюджетирование», который требует софинансирования со стороны жителей района и бизнеса. Мы встречаем их поддержку. Так, скоро будем устанавливать светодиодный экран на центральной площади, чтобы транслировать значимые события, в том числе наш фестиваль, - поделился планами глава районной администрации.

На вопрос, что нужно делать, чтобы в Асиновский район массово поехали туристы, как, например, на Алтай, в деревню мастеров-умельцев, Николай Александрович ответил:

- В первую очередь как можно больше рассказывать и писать об этом. Да, кому-то покажется со стороны, что сами себя хвалим. Но ведь такие фестивали способствуют личностному росту наших мастеров. И хорошо, что в числе победителей, лауреатов есть мастера из других регионов. Мы специально приглашаем стороннее, беспристрастное жюри, которое объективно оценивает конкурсантов, выбирает работы независимо – местные это умельцы нет. Таким образом мы поднимаем уровень наших асиновских мастеров. Здоровая конкуренция только способствует тому, чтобы здесь росли профессионалы самого высокого ранга. А наш бренд – асиновская береста, береза - славил родной край.

Такие чудеса можно увидеть только на асинновской земле! Фото: Софья СевостьяноваФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Березовая визитка

Почему именно береста стала символом района? На этот вопрос нам ответил Сергей Ефименко, начальник управления культуры, спорта и молодежи Асиновского района:

- Искусство резьбы по бересте принесло славу нашим мастерам еще в советское время, наиболее известен художник Валерий Гужин. Затем этот вид мастерства превратился в промысел, возник филиал мастерской «Томский умелец». Кроме того, раньше в районе работал огромнейший ЛПК, где трудилось более 3000 человек. Когда предприятие закрылось, впрочем, как и ряд других предприятий, появилось порядка 600 мастеров, работающих с берестой, со временем сохранились только берестянщики по призванию, те кто обладал талантом и любовью к ремеслу. Другая причина – у нас березы действительно много, что для мастеров имеет большое значение. Береста заготавливается очень краткий период, связанный с сокодвижением. Если год выдастся «неурожайным», то стоимость за тюк сырья возрастает очень сильно. Проводя фестиваль, мы убедились: мастеров-берестянщиков в России не так уж и много и с уверенностью можем сказать, что в Асиновском районе их наибольшая концентрация.