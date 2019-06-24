Эх, «Дубравушка», ухнем!

Недавно мы отметили памятную дату - 22 июня. Из свидетелей Великой Отечественной войны осталось в живых совсем мало, а уж тех, кто помнит довоенное время, - и вообще единицы. Мы судим, как было, по фильмам, и один из них - «Еще до войны», экранизация книги нашего знаменитого земляка - Виля Липатова.

Киноленту режиссера Бориса Савченко выпустило творческое объединение «Луч» украинской киностудии имени Довженко, вышел он на экраны в 1982 году. А съемки проходили как раз в наших местах, на родине писателя. Далекое село в Нарымском крае, которое описывается в книге и называется Улым, снимали в 30 километрах от Томска, в селе Ярское. Теперь живет в нем около 300 человек. Есть клуб, ребятишек возят в среднюю школу в соседнее село. 40 лет назад жителей было побольше. И так же действовал клуб, в котором уже пел ансамбль «Дубравушка». Именно в его исполнении звучат в фильме народные песни, исполняемые на вечерке и сельских праздниках.

Помню, премьера фильма проходила в кинотеатрах Томска с большим размахом, я бегала смотреть его несколько раз. И в клубе Ярского, конечно же, показывали его не один раз. В массовке - сплошь наши, сибиряки: зрители в клубе, молодежь на гулянье, кумушки у плетня, мальчишки, облепившие киномеханика с кинопередвижкой. К сожалению, подробных воспоминаний о съемках у местных почти не осталось. Ушли из жизни старики, выросли и разъехались ребятишки. Мало осталось и в «Дубравушке» тех, кто тогда входил в состав ансамбля.

Нынешней весной «Дубравушка» отметила полсотни лет своей деятельности. На большом праздничном концерте исполнялись все главные песни коллектива, в том числе те, что звучали в фильме, - «Хуторок», «Антон, моя душечка!» и «Сады, сады…». Зрители аплодировали от всей души, горячо. Эти песни не устаревают! И женщины, входившие в первый состав коллектива, давно стали бабушками, но хранят молодой задор.

Полвека на сцене - это очень солидно звучит. Но заслуги «Дубравушки» не только в формальном долголетии, все эти годы коллектив много работал, поучаствовал в сотнях мероприятий, неоднократно выступал в Москве, спел столько песен, что и не перечесть. Да и участие в съемках фильма имело для коллектива большое значение. Село Ярское, указанное в титрах кинофильма, в один миг прославилось, а вместе с ним и самодеятельные певицы. И сейчас старожилы могут увидеть лица своих земляков на экране, хотя многих из них уже нет в живых. По сей день на улочках села Яр можно найти те дома и проулки, которые навеки запечатлены на кинопленке.

Знаменитым актерам запомнились съемки на натуре в сибирском селе.Фото: кадр из фильма.

В фильме снимались знаменитые актеры - Дарья Михайлова, Элеонора Шашкова, Людмила Шевель, Андрей Ярославцев, Юрий Гребенщиков и Василий Петренко. Съемки на натуре в настоящем сибирском селе им надолго запомнились как глоток живой воды, прикосновение к истокам. И песня в этом фильме - полноправная участница сюжета…

- Репертуар у нас богатый - и народные песни, и казачьи, и произведения местных композиторов, - говорит руководитель вокальной группы «Дубравушка» Галина Мамизерова. - Состав коллектива менялся, а душа его осталась неизменной. Есть и несколько человек, которые практически с самого основания в нем поют. Например, Галина Кинева, она в «Дубравушке» с первого дня. Основателем ансамбля была Феоктиста Петрова. Теперь у нас поет ее дочь Татьяна. По 45 лет в группе Галина Чубарова и Людмила Кончева. Все они принимали участие в памятных съемках.

Клуб в селе Яр сейчас практически единственный на все поселение, который имеет свое здание. В нем проходит множество концертов и мероприятий с участием «Дубравушки». Кроме того, вокалистки постоянно участвуют в праздниках Спасского поселении. В день, когда ансамбль праздновал юбилей, в клубе собралось все село. Звучали любимые песни разных лет, и снова показывали фильм «Еще до войны»…

Оксана Чайковская.