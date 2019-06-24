Томские циркачи получили Гран-при

Детский образцовый цирковой коллектив «Каламбур», что работает на базе школы № 33 в деревне Лоскутово, на днях вернулся домой с Алтая, где юные циркачи завоевали один из главных призов - «Детский Гран-при» на XI Международном фестивале-конкурсе национальных культур «Синяя птица».

В живописной местности, недалеко от озера Ая, свои номера в разных жанрах, посвященные национальному разнообразию, показывали участники из разных уголков России и ряда зарубежных стран. Казачки отбивали дробь каблуками сапог, били в бубен северянки в стиле шаманской пляски, девушки в хакасских нарядах покорили зрителей номером «Хорты Полах» («Рыбное озеро»)... А томские артисты удивили всех номером с русским колоритом «Кадриль» в жанре «антипод» (жонглирование ногами). Вторым номером стало выступление велофигуристов «Джигиты». Одноколесных велосипедов было задействовано шесть штук! Ребята так слаженно работали в команде в сложном номере, что были отмечены как лучший коллектив по итогам голосования всех участников фестиваля.

Отметим, что «Каламбур» - единственный цирковой коллектив в Томской области, осенью он отметил 15-летний юбилей. Занимаются в студии ребята не только из Лоскутова и других сел Томского района, но даже из областного центра. Создатель коллектива и его бессменный руководитель Елена Гладышева - артистка цирка, мастер спорта. Под ее руководством юные циркачи от 5 до 17 лет не раз поражали мастерством членов жюри разных конкурсов и фестивалей, в которых постоянно участвуют.

Едва отдохнув от поездки на Алтай, ребята отправились выступать на Новособорной площади Томска в сборной программе. Их искусство нравится зрителям, и «Каламбур» пользуется каждым шансом выступить перед ними. Ведь пока еще у этого цирка нет своей арены, а основные выступления и репетиции проходят в небольшом школьном актовом зале.

Оксана Чайковская.