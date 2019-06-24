В праздник предпринимателей прошла «БизнесСиада»

Первая межрайонная «БизнесСиада», приуроченная к празднованию Дня предпринимателя, состоялась в сельском парке «Околица». По такому случаю в село Зоркальцево приехали представители бизнеса из 12 районов и трех городов Томской области.

Пятнадцать команд соревновались в ловкости, а также общались и делились опытом. В кафе можно было подкрепиться с дороги, ведь участники из северных районов добирались сюда по 5-6 часов. Перед всеми собравшимися выступили почетные гости праздника.

- В этом году мы полностью отошли от традиционного формата проведения этого дня - сбора предпринимателей в кабинетах - и пригласили их на открытую площадку, - сказал в приветственном слове глава Томского района Александр Терещенко. - Предпринимательство - наверное, не профессия, а призвание! Предприниматели - люди, которые умеют брать на себя ответственность, которые всегда были и будут инициативными. С другой стороны, я всегда говорил, что за предпринимателями власть должна «ходить с подушкой». Только когда власть будет создавать условия, предпринимательское сообщество будет развиваться. Соответственно, будет развиваться и наша область, и страна.

День предпринимателя - профессиональный праздник людей, которые не побоялись, рискнули и создали собственное дело, они - «локомотив» нашей экономики. Ведь даже самые маленькие предприятия вносят свой вклад в развитие малой родины. Они открывают в глубинке магазины, предоставляют услуги, принимая к сведению пожелания односельчан. Делают их жизнь комфортабельней.

В каждую команду вошли представители разных сфер бизнеса. Им было о чем поговорить, наладить контакты. Организаторы отметили, что хотелось бы сделать такой формат проведения праздника ежегодным. Это нужно людям, которые работают в одной отрасли, но в большом отдалении друг от друга, и им полезно обсудить общие проблемы в неформальной обстановке хотя бы раз в год.

Каждая команда на «БизнесСиаде» состояла из десяти участников, а еще привезла с собой группу поддержки. Многие в «Околице» были впервые и пришли в восхищение от красоты и простора парка. Для них этот праздник стал хорошей возможностью не только пообщаться с коллегами, но и задать вопросы представителям различных ведомств - областного департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности, налоговой инспекции и Пенсионного фонда.

После торжественной части началось самое интересное - конкурсы. Не только классические бег в мешках и перетягивание каната ждали участников. Им пришлось бегать в гигантских ботинках, демонстрировать умение синхронно шагать впятером в одних дутых «лыжах», скакать на деревянных лошадках и даже выступать в роли «борцов сумо» в специальном костюме толстяка!

На веселом, динамичном празднике победителями стали представители Кривошеинского района. Второе место заняла команда ЗАТО Северск, а третье - завоевали молчановцы. Приз зрительских симпатий увезли с собой шегарцы.

Оксана Чайковская.