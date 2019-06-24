Новая туристическая улица в Томской области!
Большие дела, которые совершал человек, способны надолго пережить его
самого. К людям, о которых хранят память потомки,
можно отнести Анатолия Федотовича Неберу, который
жил и работал в селе Семилужки Томского района с 1954 года, руководил колхозом и совхозом «Красное знамя», был председателем сельского совета.
Именно при нем в Семилужках появились новая восьмилетняя школа, Дом культуры с большой
библиотекой и кинозалом, медпункт, столовая, машинно-тракторные мастерские, теплицы,
пилорама…
Колхоз «Красное знамя» в 1965 году стал колхозом-миллионером, снабжал Томск
сельхозпродукцией, выращивал лен для текстильной
промышленности, поставлял древесину на спичфабрику «Сибирь», в теплицах
получал ранние огурчики. Анатолий Небера был награжден орденом «Знак Почета» и
медалью к 100-летию Ленина, работал в Семилужках до 1970 года, затем был отправлен на учебу,
а после назначен на новую работу - в Поросино. Умер Анатолий Федорович на рабочем месте в 1975 году, ему
было всего 46 лет. Похоронили его в Семилужках.
Конечно, не все, что было построено здесь раньше, сохранилось до наших времен е вместо старой
восьмилетки теперь красуется просторная средняя школа. Ее построили уже после
Неберы, но в школьном музее, который сейчас организуют энтузиасты, собран большой
материал и об Анатолии Федотовиче. Память о нем воплотится не только в музейных экспонатах е
29 ноября 2018 года в Семилужках появилась улица имени Анатолия Неберы. Ее открытие было
приурочено к 90-летию со дня его рождения. А совсем недавно на этой улице появились три
информационных стенда с портретами Анатолия
Федотовича и краткой информацией об этом человеке и его трудовой жизни.
Каждое лето на Семилуженской земле проходят региональный фестиваль «Праздник кузнеца» и
фестиваль исторических реконструкций «Семилуженское поле», на которые приезжают тысячи
зрителей, очень важно, что гости познакомятся с этими сведениями. Они участвуют в программе,
наслаждаются красотой пейзажа на берегу озера, которое некогда было создано при запруде
плотиной небольшого ручейка. Это озеро тоже создавал председатель колхоза Анатолий Небера
вместе с соратниками Николаем Ляльковым, Филиппом Маркусом, Михаилом Иванниковым,
Надеждой Бартеньевой. Берега и дно водоема новый глава поселения привел в порядок, и теперь вид его просто завораживает. Один из информационно-
туристических стендов возвышается как раз над гладью водоема. Эта улица соединяет несколько
площадок фестиваля е центральную, на школьном стадионе, сибирский казачий острог 17-го века,
экологическую тропу, Дом культуры и дорожный павильон цесаревича Николая 19-го века…
- Улица Неберы в самом центре историко-туристического комплекса
«Семилужки» проходит через 8 важных историко-культурных объектов, е говорит инициатор
создания улицы, установки памятных табличек и проведения экскурсий по историческому
комплексу «Семилужки», член комиссии по развитию туризма Томского областного отделения РГО
Владимир Иванников. е Организаторы Семилуженского школьного историко-краеведческого
музея, учителя Ирина Иванова и Галина Куданенко, со школьниками-активистами будут водить
экскурсии по улице и историческому комплексу, следить за
сохранностью стендов. Жители села с одобрением встретили инициативу,
помогают в обустройстве улицы, приносят в музей экспонаты. Поддержку оказали и
потомки Анатолия Неберы - его сын Сергей, племянники. Они уже не живут в Семилужках, но
помнят это замечательное старинное сибирское село, настоящую жемчужину Томского
предместья. Идейным вдохновителем воссоздания всей истории села был и остается создатель
казачьего острога Владимир Ильин.
Первую экскурсию по улице, где появились стенды, провели Галина Куданенко и Владимир Иваннико. Фото: Оксана Чайковская.
Первую экскурсию по улице, где появились стенды, провели руководитель школьного
музея «Память» Галина Куданенко и специально приехавший из Москвы и организовавший
мероприятие Владимир Иванников, он родился и жил в Семилужках и помнит Анатолия
Федотовича. Они рассказали об этом человеке и главных вехах развития родного села
школьникам, жителям и гостям, пришедшим на торжество. В завершение все
прикоснулись на память к символическому ключу от новой улицы, который хранится теперь как
экспонат в Доме культуры.
Пусть больше будет таких улиц на нашей земле как напоминание о людях, много сделавших для
своих земляков.
Оксана Чайковская.
ИСТОЧНИК KP.RU