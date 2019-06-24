Зырянским предпринимателям - почет!

Разноплановая деятельность зырянского бизнес-сообщества в 2019 году нашла отражение в праздновании Дня российского предпринимательства, где нашлось место и культурному отдыху, и спорту, и деловому общению.

- У нас состоялось сразу четыре крупных мероприятия, посвященных профессиональному празднику, - рассказала директор Центра поддержки предпринимательства Зырянского района ООО «Резерв» Ольга Климова. - Во-первых, мы посетили с экскурсией Музейный комплекс «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова» в асиновском селе Ново-Кусково. В поездке участвовали 22 предпринимателя, и они остались довольны таким познавательным отдыхом. Во-вторых, наша команда достойно выступила в межрайонном соревновании «БизнесСиада» в сельском парке «Околица», всего одного балла нам не хватило до выхода в полуфинал. В-третьих, на нашей земле прошел круглый стол предпринимателей с семинаром, который провел директор Центра предпринимательства Института экономики и менеджмента ТГУ Иван Камаев. Все участники получили много полезной информации и ответы на многие вопросы. И, наконец, непосредственно в день профессионального праздника в районном Доме культуры состоялось большое торжественное мероприятие с концертом и награждением лучших представителей нашего бизнес-сообщества. Героев торжества поздравила председатель Думы Зырянского района Татьяна Шайдо, собравшимся было приятно услышать теплые слова благодарности в свой адрес.

Среди большого количества наград разного уровня сельским предпринимателям были вручены две Почетные грамоты от администрации Томской области. Ими за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в бизнесе были удостоены Татьяна Ефимова и Юрий Царьгородцев.

Как отметила Ольга Климова, развитие предпринимательства на Зырянской земле не стоит на месте, ежегодно появляются новые направления бизнеса с потенциалом выхода за пределы своего района. Так, в декабре 2019 года при содействии ООО «Резерв», подготовившем бизнес-план по данному проекту, в Зырянском начала работать мастерская по перетяжке мебели, организованная супругами Татьяной и Алексеем Зарецкими. Семейный бизнес сначала получил поддержку Центра занятости

населения, а затем выиграл грант на 300 тысяч рублей в районном конкурсе «Первый шаг». Новое дело сразу доказало свою востребованность: сейчас заказы на ремонт мебели поступают не только от зырянцев, но также от жителей соседних районов.

Успешным обещает стать и бизнес, связанный с выращиванием посадочного материала лесных растений - кедров, елок и других. Предприятие с таким направлением деятельности в 2019 году зарегистрировал в Зырянском районе Сабирьян Нафиков. Он также получил помощь по составлению бизнес-плана и в будущем рассчитывает реализовать свою продукцию для благоустройства разных населенных пунктов и лесничеств.

- Очень хорошо, что сфера предпринимательства развивается на территории Зырянского района, ведь это дополнительные рабочие места, заработная плата, налоги, - говорит Ольга Климова. - Кроме того, наши предприниматели не только активные, но и отзывчивые люди, всегда помогают всем, чем могут, когда к ним обращаются за помощью. Например, недавно по просьбе районной музыкальной школы они собрали необходимую сумму на новые концертные костюмы для детей. Ребята выступили в них в Доме народного творчества «Авангард» в Томске и заняли первое место на областном фестивале «Красота спасет мир!». От всей души хочу поблагодарить всех наших предпринимателей за доброе отношение к малой родине и землякам и пожелать им крепкого здоровья и дальнейших успехов!

Татьяна Листкова.