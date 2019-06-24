Призвание - медицина

Крепкое здоровье - основа жизни каждого из нас. Многие начинают ценить его, только потеряв. Тогда вся надежда на добрые руки и чуткие сердца докторов. Жителям села Тегульдет повезло - в ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» работают именно такие специалисты. Это утверждают многие сельчане. Согласитесь, такая оценка дорогого стоит.

Официальное признание к тегульдетским докторам пришло давно: учреждение как таковое существует с 1936 года (тогда больница носила название «райздравотдел»). А это свежие новости: Тегульдетская районная больница вошла в десятку лучших по итогам проведения независимой оценки качества (НОК) условий оказания услуг медицинскими организациями в 2018 году. НОК проводилась в 25 государственных и 15 частных медучреждениях региона. Свои отзывы о работе медучреждений оставили 2 740 пациентов. Тегульдетцы выдержали серьезную конкуренцию.

- Безусловно, эта победа закономерна, - замечает Виталий Чуриков, главный врач ОГБУЗ «Тегульдетская РБ». - Мы работаем в единой сплоченной команде, выполняющей возложенные на нее задачи на высоком профессиональном уровне.

Так что по заслугам и честь!

В Тегульдетской районной больнице в настоящий момент трудятся 140 человек (из них 20 врачей, 10 фельдшеров, 42 медицинские сестры). Нагрузка на каждого работника выходит немалая, график работы достаточно жесткий. Полноценно отдыхать получается не всегда: и внеочередные дежурства случаются, и праздники на трудовом посту - дело привычное. Люди болеют каждый день, и важно, чтобы медики были готовы грамотно, своевременно и квалифицированно помогать им.

Тегульдетская районная больница - динамично развивающееся учреждение, оснащенное современным оборудованием. Но главное - это кадры. За 2012 - 2018 годы по программе «Земский доктор» ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» приняло на работу 10 врачей-специалистов. Еще один врач-терапевт был трудоустроен вне федеральной программы в прошедшем году. Нельзя сказать, что учреждение испытывает острую нехватку медработников, в частности, врачей. Имеется потребность в фельдшере скорой медицинской помощи и в терапевтах: два специалиста нужны для работы в стационаре и в Берегаевской врачебной амбулатории. Кадровую проблему руководство Тегульдетской райбольницы пытается решать в том числе самостоятельно. В частности, в 2018 году были заключены два договора на целевое обучение по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия».

Трудовые будни медицинского учреждения трудно спрогнозировать заранее, каждый день приносит свои заботы. Коллектив ОГБУЗ «Тегульдетская РБ» справляется с ними достойно. Кадры тому порука. Больница ценит своих ветеранов, многие из которых сегодня в строю. Сложились в больнице и семейные династии - врачей-хирургов Митрофановых, династии медсестер (Надежда Ковалерова, Нина Птухова, Ирина Пестова, Светлана Петрова).

Тегульдетские доктора с большим опытом работы пользуются уважением коллег и пациентов. Фото: из архива РБ.

В коллективе есть специалисты с большим стажем работы: Надежда Бельдинская, Надежда Ковальковская, Татьяна Кузнецова, Тамара Житник, Евгений Брежнев, Сергей Долгов, Нелли Николаева, Мария Федорчук, Владимир Косарев, Ольга Чибрик, Гульзифа Зверева, Людмила Бабанских, Людмила Гераймович, Татьяна Горькова, Любовь Юрченко и многие другие. Они с удовольствием передают опыт и мастерство молодежи.

Опытные врачи с удовольствием передают мастерство молодежи. Фото: из архива РБ.

Накануне Дня медицинского работника в адрес всех медиков звучат слова благодарности, искренней признательности за их нелегкий, но такой нужный людям труд.

- Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником, - говорит Виталий Чуриков. - От души желаю каждому из вас выдержки, верности принципам и профессиональному долгу, терпения, счастья и, конечно, отличного здоровья!

Валерия ЗОЛОТУХИНА.