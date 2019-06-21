Немецкая овчарка Гром раскрыла преступление в Томской области

Управление МВД по Томской области сообщило об успешном раскрытии кражи с использованием служебно-розыскной собаки. Животное помогло отыскать телевизор, ноутбук и сотовый телефон, ранее украденные из дома, расположенного в Кудринском участке.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что злоумышленники проникли в дом через окно. Выяснив все обстоятельства, полицейскими были принято решение о применении служебной собаки по следу. Собака по кличке Гром взяла след и вывела полицейских к пилораме, расположенной приблизительно в 500 метрах от места происшествия. В ходе обыска местности Гром обнаружил похищенные вещи в пачке бруса. Также с помощью Грома полицейские задержали двоих подозреваемых в совершении преступления, которые находились на территории пилорамы», - с гордостью за своего хвостатого сотрудника сообщили томские служители правопорядка.

В ведомстве уточнили, что задержанным 44 и 32 года, а причиненный их действиями ущерб потерпевшему составил более 35 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Отметим, что немецкая овчарка Гром – опытный страж порядка: она служит в полиции уже 7 лет, специализируется на розыске, с ее помощью раскрыто не одно преступление.