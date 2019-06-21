Томич после проигрыша в игровых автоматах упал с моста на рельсы

Драматичное происшествие случилось в районе вокзала «Томск-II»: здесь на железнодорожных рельсах был найден искалеченный молодой мужчина. Обнаружившие его сотрудники транспортной полиции отметили, что пострадавший находился в бессознательном состоянии. При падении с большой высота юноша получил серьезные травмы и со сложными переломами костей таза был госпитализирован в одну из больниц города.

Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, пострадавшему 20 лет и он упал на железнодорожные пути с проходящего над ними автомобильного моста. Сотрудники органом правопорядка сейчас пытаются установить обстоятельства происшествия с молодым человеком. Пока известно, что он перед ЧП он посещал зал игровых автоматов, где потерпел крупную неудачу.

«Пострадавший проиграл имевшиеся у него деньги», - отметили в своем сообщении полицейские.