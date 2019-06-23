Храмовый комплекс начнут строить на улице Лазо в Томске

Томская епархия получила разрешение от городского департамента архитектуры и градостроительства на возведение деревянного храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадского.

«Этим документом положено начало возведения на улице Лазо храмового комплекса в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. По проекту, в него войдут два храма – деревянный во имя святого Иоанна Кронштадского и белокаменный во имя святого Патриарха Тихона», - сообщается на сайте Томской епархии с уточнением, что здание деревянной церкви впоследствии планируется отдать под воскресную школу, административные и другие помещения.

Проект храма был разработан еще 2016 году архитектором Максимом Артамоновым, настоятелем прихода выбран иерей Максим Темняков.

Место под строительство храма - это площадка с небольшой берёзовой рощей рядом с Лазовским рынком, прежде печально славившаяся как «наркоманский пятачок». Раньше там стояли металлические гаражи, вывезенные хозяевами после встреч с отцом Максимом.

«Ему удалось переломить поначалу агрессивное и неприязненное отношение автовладельцев и торговцев рынка к идее строительства храма. Сердечную поддержку богоугодному делу выразили и жители микрорайона», - заверили в Томской епархии.