2019-06-19T08:01:31+03:00
Общество

Более 90% томичей поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю

Однако люди опасаются уменьшения зарплаты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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3 дня выходных, конечно, здорово, но доход - важнее3 дня выходных, конечно, здорово, но доход - важнееФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Больше половины жителей Томска рассказали, что смогли бы подстроиться под такой график. А многие уверены, что у них даже улучшится здоровье. Такие данные показало исследование, проведенное порталом по поиску работы среди 720 томичей.

Большинство респондентов – 91% – выступают за четырехдневную рабочую неделю, переход на которую в ближайшем будущем спрогнозировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда. 2% утверждают, что в их компании уже работают в таком режиме. А вот 7% горожан не хотят работать по четыре дня.

Среди тех жителей Томска, кто против перехода на новый график, большинство – работники медицины. А вот «за» выступают в первую очередь представители промышленности и финансовой сферы.

- Самой популярной причиной, по которой респонденты не хотели бы переходить на четырехдневную неделю, - страх, что из-за этого уменьшится заработная плата. Также многие опасаются, что при таком графике возрастет нагрузка. Тем не менее, 64% жителей страны не верят, что в ближайшие 15 лет в России действительно введут четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне, – отметил Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.

При этом почти треть опрошенных уверены, что за четыре дня будут справляться со всеми рабочими задачами. 64% считают, что им будет сложно, но они смогут подстроиться. А 7% томичей признались, что им даже при пятидневке трудно укладываться в дедлайны, а за четыре дня они точно не будут успевать.

Больше половины горожан – 70% – отметили, что при переходе на четырехдневный график у них уменьшится рабочий стресс и улучшится здоровье. 29% ожидают, что работа начнет приносить им удовольствие, а у 36% повысится производительность. Однако 4% считают, что будут хуже справляться со своими задачами на работе. А по мнению 6% жителей Томска, из-за смены рабочего распорядка ничего не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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