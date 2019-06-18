4-х летний мальчик выжил, выпав из окна многоэтажки в Томской области

ЧП, связанное с выпадением из открытого окна маленького ребенка, случилось в субботу, 15 июня, в городе Стрежевой на севере Томской области. Как рассказали в аппарата уполномоченного по правам детей в регионе, пострадавший малыш 2015 года в день происшествия находился в квартире многоэтажного дома вместе с матерью и другими родственниками, однако в какой-то момент остался без присмотра и забрался на подоконник где оперся на москитную сетку, не выдержавшую веса мальчика. При падении с 4-го этажа ребенок выжил, но получил травмы, с которыми был госпитализирован в местную больницу. Данный случай стал уже третьим в череде подобных, произошедших на минувшей неделе. Ранее два маленьких ребенка выпали из открытых окон с москитными сетками в домах областного центра. Во всех случаях «как под копирку» дети находились в квартирах вместе с родными, отвлекшимися на другие дела. К счастью, все ребятишки остались в живых и сейчас проходят лечение.

«Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, МЧС, органы внутренних дел и общественность бьют тревогу: во всех происшествиях родители оставили детей без присмотра», - сообщили в аппарате томского омбудсмена по правам ребенка.

Там же уточнили, что ежегодно в России регистрируются свыше 600 случаев выпадения детей из окон, в результате чего они получают тяжелые травмы, а порой и гибнут. В Томской области в 2018 году было зарегистрировано 8 случаев выпадения детей из окон, один ребенок погиб. В большинстве случаев трагедия происходит из-за невнимательности родителей, забывших закрыть окна. Также одной из причин эксперты называют москитные сетки, которые создают видимость барьера, но не могут защитить детей.

.