На десятках улиц Томска «Горсети» отключат свет в понедельник
ООО «Горсети» опубликовало сообщение, адресованное жителям Томска, о плановом отключении света в ряде районов города. Согласно информации, размещенном на сайте предприятия, 17 июня электричества не будет по следующим адресам:
С 09:00 до 13:00 -
• Томск пр-кт Кирова 58/47,60-62,60-а,60/7,60/8
• Томск ул. Елизаровых 38-46
• Томск ул. Усова 68
• Томск Кирпичный проезд 3-19
• Томск пер. Измайловский 1-7,4,8,11,12-14
• Томск пер. Карьерный 1-11
• Томск пер. Кирпичный 2-10,3-7
• Томск пер. Новаторский 1-7,2-16,7-а
• Томск пер. Подшипниковый 1-3,2-4
• Томск пер. Производственный 1-3,4
• Томск пер. Солнечный 3,4,8,12
• Томск ул. Измайловская 1-б,2-а,2-б,3-5,6-10,9
• Томск ул. Пирусского 2-а,3-7,5-а,9-а,9-б,9-в,10,11-15,11-а,16-18,22-30
• Томск ул. Потанина 1-19,2-22,2-а,4-а,10 стр.1,19-а,23-31,23-а стр.1,26,30-34,37-39
• Томск ул. Таврическая 1,3*,4,4-а,5-9,15
С 09:00 до 16:30 -
• Томск пер. Сухоозерный 7,7-а,13,13-а,13/1 стр.1,13/2
• Томск ул. Войкова 13-15,13-а,13/1,15-а,18-24,19-21,22/1
• Томск ул. Маркса Карла 48,48 стр.11,48 стр.18,48 стр. 20,48/1,48/4
С 09:00 до 17:00 -
• г. Томск пер. Киргизский 1-11,4-6,10-16,15-19
• г. Томск пер. Таджикский 2-10,3-9
• г. Томск пер. Чувашский 3-7
• г. Томск ул. Болотникова Ивана 19-27,22-30
• г. Томск ул. Депутатская 2-10,25-39,43
• г. Томск ул. Ломоносова 33-35
• г. Томск ул. Республиканская 3-7,4-8,12-18,13-17
• г. Томск ул. Хмельницкого Богдана 24-38,25,31-37,32/1,34/1,41-б,41-г
• Томск пер. Плеханова 1-а,1-д
• Томск пр-кт Ленина 85-89,85-а,85/1
• Томск ул. Гагарина 31
• Аникино пос. Крутоярский уч.118
• Синий утес мкр. Крутоярский уч.31,уч.56,уч.58,уч.120
• Томск пер. Мало-Кирпичный 4,5
• Томск пер. Песочный 15-17,18,22,22-а,26,30*
• Томск ул. Средне-Кирпичная 4-8,6-а,12
• г. Томск пер. Армянский 1-7,2-8
• г. Томск пер. Башкирский 1-7,4-8
С 10:00 до 14:00 -
• Томск Жигулевский проезд 1,5-9,6-8
• Томск ул. Жигулевская 1-11,4-14,17
• Томск ул. Мостовая 1-3,1/1,2,4-а,6-12,7-9,16,16-а,18/1 стр.2,18/3,20/5,24
• Томск ул. Мостовая 1-я 4,5,11-13,14
• Томск ул. Суворова 10
• Томск ул. Сухумская 7-9
• Томск ул. Усть-Киргизка 1-я 2-8,5-9,8/1,10-12,10-а,18,19-23,24
• Томск ул. Усть-Киргизка 2-я 1,2-6,5-7,10-16,12/1,13-15,18-а,19,22,23 стр.1,23/2,23/11,Светофорный объект,
уч.1
• Томск ул. Усть-Киргизка 3-я 1-5,4,9-33,10,14-20,24-30,25-а,25-б,28-а,31-а,34,37,40
• Томск ул. Усть-Киргизка 4-я 2-10,2-а,3-5,6-а,7-а,7-б,9
• Томск ул. Усть-Киргизка 5-я 3,4,11-15,14-16,16-а
• Томск ул. Усть-Киргизка 6-я 4-12,4-а,5-а,7,7-а,11,12-а,12-б,15-33,15-а,16-18,18-а,18-б,18/2,20-а,22-24,
22-а,23-а,24-а,24/1,25-а,28-а,33-а,36
• Томск ул. Усть-Киргизкий 2-й тупик 2,5-11,6,15
С 13:00 до 17:00 -
• Зональная станция ул. Зеленая 15-27,22-30,22-а,27-а,34-36
ИСТОЧНИК KP.RU