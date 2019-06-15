2019-06-15T15:53:28+03:00
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Стали известны имена победителей соревнований «Сибирский характер» в Томске

Результаты, как в большом спорте, с разницей всего в несколько секунд
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Дарья Беляевафото: Дарья БеляеваФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В Томске уже в шестой раз прошел конкурс водительского мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сибирский характер».

В нем принимали участие автолюбители с разными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но несмотря на ограничение по здоровью, все они показали себя умелыми водителями, профессионалами своего дела.

В 2013 году соревнования получили новый статус – межрегиональных, в Томск показать свой талант начали съезжаться участники из соседних областей и даже собирать команды.

Результаты конкурса, как в большом спорте, оказались с разницей всего в несколько баллов и секунд. Первое место в личном зачёте занял Евгений Стафеев. «Серебро» соревнований досталось Александру Гладкому, а "бронза" - Игорю Устюшенкову. Все они – томичи. Гран-при конкурса получил Евгений Порошин из Алтайского края.

Места в командном зачёте распределились так: на третьем – команда Новосибирской области, на втором – наши томичи, на третьем – кемеровчане.

Как сообщила идейный вдохновитель конкурса, Дарья Беляева, каждый участник получил призы и дипломы. С каждым годом мероприятие становится все более популярным, а теперь и расширяет свою географию.

фото: Дарья Беляева Фото: instagram.com

фото: Дарья БеляеваФото: instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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