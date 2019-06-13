Зловонная жизнь: жители Томска измучены текущими по улице нечистотами

Новый поворот наметился в деле с неисправной канализационно-насосной станцией в микрорайоне Прибрежный города Томска. Уже не первый год местные жители живут как на зловонном вулкане: рядом с их домами регулярно разливаются канализационные стоки, из-за чего гадкий аромат заполняет подъезды и квартиры на нижних этажах. Измученные такой жизнью люди (кстати, купившие за немалые деньги жилье в новостройке) в качестве последнего шанса на решение их проблемы обратились в Общероссийский народный фронт, который сейчас пытается найти выход из ситуации, привлекая внимание мэрии Томска и прокуратуры.

В региональном отделении ОНФ пояснили, что сюда обратились жители домов в переулке Богдана Хмельницкого, 5, 5/1, 8, 11, 12, 12а. Они пожаловались, что уже целую неделю канализационные стоки текут по местной дороге и тротуару. Далее нечистоты попадают в реку Ушайка, русло которой находится в 20 м от жилого сектора.

«Причина аварийной ситуации – вышла из строя канализационно-насосная станция, обслуживающая эти дома. Около домов стоит неприятный запах канализации, который ощущается также в квартирах жителей. Стоки попадают в подвалы», - отмечают люди.

Сделав запрос в администрацию Томска, активисты ОНФ получили следующий ответ: во всем виновато ненормативное состояние как самой станции, так и самотечных сетей из-за засоров на линиях и заиливания. Сама КНС вообще является бесхозной. Администрация повторно направила акт приема-передачи имущества в адрес ресурсоснабжающей организации. Однако станцию на обслуживание никто не берет по причине ее неисправности.

«Аварийная ситуация в микрорайоне Прибрежный длится уже вторую неделю, мер по водоотведению канализационных сточных вод до сих пор не принято», – заявил эксперт ОНФ Роман Клясюк.

После обращения ОНФ администрация направила информацию о ситуации в микрорайоне Прибрежный в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

«Разлив канализационных стоков – это не только антисанитария, неприятные запахи, но и отравление почвы, рек, зеленых насаждений. Все это пагубно сказывается на здоровье людей, проживающих в этих микрорайонах. У нас возникает вопрос: как в Томске строятся и принимаются новые жилые микрорайоны с бесхозными либо неисправными очистными сооружениями? В решении этого вопроса более принципиальную позицию должны занимать контрольно-надзорные органы и природоохранные структуры. Мы будем добиваться, чтобы исправная работа канализационно-насосных станций в этих микрорайонах стала объектом пристального внимания со стороны профильных органов власти и коммунальных служб», – подчеркнула активист ОНФ Екатерина Радионова.