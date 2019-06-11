Первые стобалльники по ЕГЭ-2019 определены в Томской области

Первые результаты единого госэкзамена по географии, литературе и математике базового уровня получены в Томской области. В основной период сдачи ЕГЭ наивысшие баллы получили семь человек – шестеро ребят учатся в Томске и один – в селе Бакчар.

«Экзамен по географии сдавали 239 выпускников. Трое участников набрали 100 баллов (Бакчарская СОШ, лицей при ТПУ, гимназия № 26), еще 16 человек — 81 балл и выше. Экзамен по литературе держали 249 человек, из них 33 высокобалльника, получивших 81 балл и выше, в том числе четыре человека с максимальным результатом 100 баллов (Гуманитарный лицей (два выпускника), гимназия № 6, музыкальный колледж им.Э.Денисова», - огласила итоги ЕГЭ пресс-служба администрации региона.

Кроме того, 10 июня, были получены результаты госэкзамена по математике базового уровня. Его успешно сдали более 97% сдали детей, но ни один из них не набрал максимальное количество баллов.