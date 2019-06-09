Победителями международного томского марафона стали спортсмены из Саранска и Омска

Сегодня, 9 июня, в Томске прошел второй легкоатлетический марафон «Ярче», также именуемый Томский марафон. Он проводится в нашем городе второй год подряд и получил статус международного – в нем принимают участие люди из 18 стран мира. Всего же в забеге нынче 4131 участник из 44 регионов России. Дистанции, которые можно было выбрать – 5 км, полумарафон, марафон, а также детский забег длиной в 1 км.

Вместе с участниками 21 километр пробежали и профессиональные полумарафонцы в рамках Кубка России. Всего на эту дистанцию зарегистрировались 1655 бегунов. Самую длинную дистанцию в 42,2 километра пробежали 596 спортсменов.

Как сообщил директор и организатор марафона – Александра Гордиевских, основатель самого крупного бегового сообщества в нашем городе «Go-run», первый и главный приз победителя марафонского забега среди мужчин достался 32-летнему Алексею Трошкину из Саранска. Он преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 15 минут и 57 секунд. Среди женщин победу одержала 34-летняя Марина Ковалева из Омска, которая пробежала 42,2 километра за 2 часа 42 минуты 11 секунд, став двукратной чемпионкой томского марафона.

фото: Мария ВоронинаФото: из открытых источников

На полумарафонской дистанции в 21,1 километра первыми пришли к финишу Степан Киселев из Набережных Челнов (1 час 5 минут 2 секунды) и Татьяна Архипова из Чебоксар (1 час 13 минут 35 секунд).

У «обычных» томичей тоже был повод для радости. Ведь такое испытание приносит море позитива и чувство гордости. В соцсетях они делились своими эмоциями и впечатлениями.

фото: Алиса ПрокопьеваФото: из открытых источников

- Вот он, долгожданный полумарафон «Ярче»! Выходя на дистанцию, я ставила себе цель уложиться в 2 часа 30 минут. Вообще-то никогда до этого я и в 2 часа 40 минут не укладывалась, но надо ведь к чему-то стремиться. В итоге результат оказался даже лучше, так что я весьма довольна собой. Спасибо организаторам за такой спортивный праздник, за питание и оросительные установки на трассе; спонсорам спасибо за питание на финише! – поделилась Инна Рожкова.

фото: Надежда МотылеваФото: из открытых источников

Многие выложили в Инстаграм свои первые медали финишеров. А кто-то после такого события уже ставит новые цели - как минимум, пробежать всю дистанцию марафона на следующий год.

фото: Екатерина ЛагаФото: из открытых источников

Один томич стал настоящим героем сегодняшнего марафона – инвалид Виктор Збандуто, несмотря на жару, на коляске, не приспособленной для преодоления сложной рельефистой трассы, проехал полумарафон! Полностью обгоревший под палящим солнцем, со стертыми в кровь руками, он доказал, что человек может все, что захочет, человек огромной силы воли и выдержки.