2019-06-06T12:43:08+03:00
Происшествия

Томичей предупреждают о появлении мошенников-«пожарных» в форме МЧС

Злоумышленники просят деньги за услуги по пожарной безопасности
Татьяна Щукина
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В форме МЧС мошенникам удается обманывать не только рядовых граждан, но даже руководителей предприятий. Фото: 70.mchs.gov.ruВ форме МЧС мошенникам удается обманывать не только рядовых граждан, но даже руководителей предприятий. Фото: 70.mchs.gov.ru
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«Будьте бдительны! В ряде субъектов Российской Федерации активизировались мошенники!». Главное управление МЧС России по Томской области опубликовало обращение к населению и руководителям объектов с массовым пребыванием людей. В информации содержится предупреждение о появлении в ряде регионов РФ мошенников, которые под видом сотрудников МЧС предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности.

«МЧС напоминает: никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются», - отмечено на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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