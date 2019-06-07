Томичей предупреждают о появлении мошенников-«пожарных» в форме МЧС

«Будьте бдительны! В ряде субъектов Российской Федерации активизировались мошенники!». Главное управление МЧС России по Томской области опубликовало обращение к населению и руководителям объектов с массовым пребыванием людей. В информации содержится предупреждение о появлении в ряде регионов РФ мошенников, которые под видом сотрудников МЧС предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности.

«МЧС напоминает: никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются», - отмечено на официальном сайте ведомства.