Как перекроют дороги в Томске во время марафона?

Второй томский легкоатлетический марафон пройдет в воскресенье, 9 июня. В программу соревнований включены дистанции в 5, 10, 21 и 42 километра, а также детский забег. Ожидается, что участие в масштабных соревнованиях примут 3,8 тысяч бегунов из разных регионов России и 14 стран мира.

В связи с подготовкой и проведением марафона часть улиц Томска будет поэтапно перекрываться.

7 июня с 20.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль здания ТУСУРа (пр. Ленина, 40).

8 июня с 10.00 до 24.00 9 июня онраничат движение по одной полосе пр. Ленина вдоль пл. Ново-Соборная.

8 июня с 18.00 до 24.00 9 июня будет ограничено движение по пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт; по пер. Спортивный от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный.

9 июня с 00.00 до 17.00 будет закрыто движение по пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова; по ул. Московский тракт от пер. Базарный до пр. Ленина; по ул. Герцена от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Карташова от ул. Советская до пр. Ленина.

9 июня с 06.00 до 17.00 будет перекрыто движение по всему маршруту марафона с поэтапным открытием движения по мере прохождения забега последним участником марафона:

• по пр. Ленина — от ул. Нахимова до пл. Ленина,

• по ул. Набережная реки Томи,

• по ул. Карла Маркса от пл. Ленина до пер. Пристанской,

• по ул. Розы Люксембург от пл. Ленина до пер. Совпартшкольный,

• по ул. Октябрьский взвоз,

• ул. Пушкина от ул. Октябрьская до парка Белое озеро,

• ул. Белая,

• ул. Октябрьская,

• ул. Шишкова,

• ул. Обруб,

• ул. Набережная реки Ушайки,

• пл. Батенькова,

• ул. Гагарина,

• пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гоголя,

• ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Учебная,

• по ул. Учебная от ул. Вершинина до ул. Московский тракт,

• по ул. Советская и ул. Кузнецова.

В мэрии Томска сообщили, что выезд и въезд в Томск по ул. Нахимова будет свободным.