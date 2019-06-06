Томич избил ребенка мотоциклетными перчатками за «плохих друзей»

34-летний житель города Томска обвиняется в жестоком избиении 10-летнего сына, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии дознания в марте 2019 года мужчина заявился с работы домой вместе с приятелем и стал с ним распивать спиртные напитки. Под влиянием алкоголя у него возникло желание повоспитывать своего ребенка. Он стал его ругать за то, что тот в его отсутствие пригласил домой друзей, с которыми ранее ему было запрещено общаться. Вечером того же дня отец решил продолжить «воспитание» и, «употребив еще изрядное количество спиртного, нанес мальчику удар кулаком по голове, отчего тот упал и ударился о шкаф», - сообщили в прокуратуре Томской области.

«После этого обвиняемый надел на руки мотоциклетные перчатки с металлическими вставками и стал наносить ребенку множественные удары по телу», - добавили в ведомстве.

Через некоторое время мальчику удалось убежать из квартиры на улицу, где избитого ребенка увидел сосед, который и вызвал сотрудников полиции и скорую помощь.

В ходе следствия жестоки отец полностью признал свою вину в содеянном. Материалы его уголовного дела направлены для рассмотрения мировому судье.