От теплицы до прилавка

Встреча, на которой обсуждались состояние и перспективы овощеводства закрытого грунта и районированного садоводства, проходила в последний день мая. Наверное, в этом можно усмотреть некую символику: канун долгожданного лета, пора цветения, виды на новый урожай…

Впрочем, в трубачевском хозяйстве овощи выращивают круглый год, однако наши прилавки не ломятся от местных огурцов и помидоров. Открывая совещание, губернатор Томской области Сергей Жвачкин именно на этом заострил внимание своих заместителей, руководителей отраслевых департаментов, глав муниципалитетов и представителей агробизнеса.

- Главная задача в сфере АПК - это самообеспечение региона основными видами продовольствия, - отметил он. - Только при условии, что мы будем полностью обеспечивать себя молочными, мясными продуктами и овощами, они будут качественными и доступными по цене.

Эту задачу власти и аграрии успешно решили в свиноводстве и птицеводстве: большие объемы мяса и полуфабрикатов уже экспортируются за пределы региона. «Но по овощеводству нам еще работать и работать, - подчеркнул губернатор. - Пока мы выращиваем овощей чуть больше 40 % от потребностей. Причем самообеспеченность овощами защищенного грунта в Томской области составляет всего 22 %, а это ниже и среднероссийских, и среднесибирских показателей. Нечем хвастать и в выращивании плодово-ягодных культур. Здесь мы только на три процента обеспечиваем внутренний спрос».

Серьезным шагом для изменения ситуации к лучшему станет увеличение производственных мощностей в тепличном хозяйстве «Трубачево» в Томском районе. 31 мая глава региона дал старт второй очереди этого инвестиционного проекта.

Плоды земли томской

Первая очередь масштабного инвестпроекта по развитию овощеводства закрытого грунта была реализована в 2011-2013 годах, рассказала руководитель ООО «Трубачево» Галина Шанина. Общая площадь нового тепличного комплекса составила 18 гектаров, из них более пяти гектаров - собственно «закрытая» часть. На предприятии создано почти 200 рабочих мест, суммарные инвестиции в проект достигли 1,2 млрд рублей.

После некоторой задержки, связанной в том числе с экономическими санкциями, началась реализация второй очереди инвестпроекта. Как пояснила владелица, для полноценной светокультуры - электрического освещения теплиц в осенне-зимний и весенний периоды - хозяйству не хватает порядка 22 МВт энергетических мощностей (пока только одна из трех теплиц получает свет в полном объеме). Поэтому первым делом компания-инвестор построит линию электропередачи и подстанцию, до 2021 года в эти работы будет вложено 300 млн рублей.

На следующем этапе, в 2020-2022 годах, в Трубачеве появится еще 3,5 гектара новых теплиц, что позволит увеличить объемы производства до 7 тысяч тонн продукции ежегодно. Здесь инвестиции составят 700 млн рублей.

Наконец, с 2019-го по 2025 год вблизи планируется построить жилой поселок на 550 человек для сотрудников предприятия, оборудовать учебный класс и биолабораторию, а также обустроить рекреационную зону. Проект, включающий даже возведение храма, обойдется примерно в 650 млн рублей.

Гости осмотрели теплицу с цветочной и овощной рассадой, томатами и огурцами. Как сообщила Галина Шанина, ООО «Трубачево» за 2014-2018 годы произвело больше 12 тысяч тонн продукции на 1,5 млрд рублей и отчислило 114 млн рублей налогов. А за счет новых мощностей производство овощей «прирастет» в 2,5 раза.

Разумеется, дальнейшее развитие агропредприятия невозможно без значительной господдержки. Между тем губернатор оказался неприятно удивлен тем, что около половины овощей из трубачевских теплиц реализуется в других регионах, включая Новосибирск, Иркутск и так далее. Высказав по этому поводу резкую критику, Сергей Жвачкин поручил вице-губернатору по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру разработать механизмы реализации продукции в местных розничных сетях. Так, чтобы плоды томской земли в перспективе возобладали на прилавках.

- Да, область готова подставить плечо предприятию. Но мы оказываем бюджетную поддержку не для того, чтобы кормить соседние регионы и развивать иногородний бизнес, - подчеркнул губернатор. - И не надо кивать на рынок. Для меня главное - интересы жителей Томской области.

Ягодная индустрия

Другой важной темой, которая обсуждалась на совещании, стало развитие индустриального садоводства. Губернатор Сергей Жвачкин отметил:

- В нашей области эта отрасль экономики очень перспективна. Далеко за пределами региона и страны известны наши экологически чистые продукты из лесных ягод и орехов. Технологический опыт производителей, завоеванные ими рынки, узнаваемость брендов - залог развития томского промышленного садоводства. И, конечно, создавая новые производства в этой сфере, мы должны сразу поставить им на службу научные разработки.

Новый толчок выращиванию плодово-ягодных культур даст масштабный проект, который реализует ТПК «САВА» при поддержке ученых Ботанического сада ТГУ. Уже осенью 2019 года на территории Томского района, в поселке Кандинка, появится первая в регионе «умная» плантация жимолости, рассказал директор компании «САВА» Андрей Никитин. Там будут выращивать в первую очередь местные сорта, выведенные специалистами ФГУП «Бакчарское», а для уборки урожая намерены использовать специальные механизмы. Цена вопроса - 300 млн рублей.

В своем ягодном бизнесе компания ориентируется на опыт Голландии, Польши и других стран Евросоюза, а интерес к продукции из сибирской жимолости проявляют многие, включая японцев. Главное же наше преимущество - это знаменитый бакчарский питомник, который в начале 2019 года был наконец-то передан в областную собственность.

- В регионе есть все необходимое для выращивания жимолости в промышленных объемах: ресурсы в области генетики растений, подходящий климат, а также различные формы и направления господдержки, - считает Ирина Черданцева, начальник департамента по социально-экономическому развитию села.

Однако не только крупные предприятия формируют ныне аграрный рынок. Скажем, в последнее время в Томске и районах частники занялись выращиванием клубники, и довольно успешно. Своим опытом на совещании поделился фермер Александр Орлов (его хозяйство «СолнцеРос» в прошлом году получило грант обладминистрации). Применяя собственные технологии, семья Орловых предлагает создать настоящую фабрику клубники, чтобы измерять урожай уже не килограммами, а тоннами.

В Томской области поставлена задача - повысить доходность в растениеводстве, чему в полной мере могут способствовать проекты по созданию индустрии садоводства. «Без поддержки государства сделать рывок в сельском хозяйстве невозможно ни в одном регионе, тем более в Сибири», - подытожил Сергей Жвачкин.