Муниципалитетам недостает активности

День главы муниципального образования прошел в Томской области на минувшей неделе. Основным пунктом программы стала встреча руководителей муниципалитетов с главой региона Сергеем Жвачкиным, который определил для представителей местной власти подходы и принципы в работе по таким актуальным направлениям, как переход телевизионного вещания с аналогового на цифровой формат, внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и другим.

ТВ-революция в действии

Переход телевещания на «цифру» произошел в Томской области в понедельник, 3 июня.

- Все жители Томской области получают доступ к 20 общедоступным бесплатным телеканалам, и это настоящая революция, - отметил значимость события губернатор Сергей Жвачкин. Он подчеркнул, что подготовительные работы потребовали много времени, сил и средств, учитывая огромную территорию региона, превышающую по площади большинство европейских государств.

Для безболезненного перехода на цифровое телевидение администрация Томской области инициировала комплекс мероприятий на сумму в 30 млн рублей. В частности, были построены дополнительные 16 передающих станций, обеспечивших подключение «цифры» для 32 тысяч человек в 115 отдаленных населенных пунктах. В них телесигнал будет обеспечиваться с помощью спутникового оборудования, причем в приобретении и подключении спутниковых антенн малообеспеченным семьям также была оказана помощь из областного бюджета.

По поручению губернатора Сергея Жвачкина с 2018 года в регионе велась масштабная информационная кампания по разъяснению гражданам, какое оборудованию для приема цифрового сигнала им необходимо. Нуждающиеся томичи, подопечные социальных служб, получили единовременные выплаты на покупку соответствующих комплектов. Для практической помощи населению были обучены 400 волонтеров, создан региональный оперативный штаб для отслеживания ситуации по каждому муниципалитету и открыта «горячая линия» 8 (382 2) 60-29-29, где любой житель области может получить ответ по вопросам действия цифрового ТВ.

После отключения аналогового телевидения особая ответственность возлагается на местные власти.

- Хочу подчеркнуть: всю неделю вы должны находиться на рабочих местах и обеспечить оперативное реагирование на любые обращения жителей по поводу телевещания, а такие сигналы будут… Никаких отпусков и командировок до 10 июня быть не должно! - потребовал Сергей Жвачкин от глав городов и районов.

ТКО: сначала качество, потом - тарифы

В разговоре с главами районных и городских администраций Сергей Жвачкин подверг резкой критике их неактивность по реализации «мусорной реформы». В марте губернатор своим волевым решением снизил возросшую плату граждан за вывоз твердых бытовых отходов до уровня начала года. К сожалению, с тех пор в оказании услуги в муниципалитетах мало что поменялось, люди продолжают жаловаться.

- Я знаю, что качество новой коммунальной услуги не растет. Уважаемые коллеги, прекращайте ждать, когда проблема решится сама собой, и начинайте действовать. Хватит рапортовать о нехватке контейнеров и денег на обустройство полигонов, - обратился глава региона к представителям местного самоуправления, призвав их искать решение проблем совместно с департаментом природных ресурсов и региональными операторами по обращению с ТКО.

Сергей Жвачкин дал четко понять, что компромиссов в реализации реформы не предвидится и местным властям придется для ее продвижения пойти на весомые затраты до увеличения тарифов. «Без улучшения качества услуги нельзя говорить об увеличении тарифов. По-другому у нас в Томской области не будет», - твердо заявил губернатор.

Внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Томской области отныне будет вестись в постоянном взаимодействии с населением и предприятиями - потребителями услуг. Для сообщения о нарушениях и некачественных услугах по вывозу мусора организована «горячая линия» 8-800-350-04-77.