В Томске вынесли приговор пьяной матери, которая убила свою месячную дочь

Томский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела, в котором мать убила собственного ребенка. Напомним, что инцидент произошел в феврале прошлого года. Но он вызывает шок и сегодня, так как не укладывается в понятие здравого смысла.

В тот день 27-летняя подсудимая вместе с мужем и сестрой пили спиртное. Кормящая женщина как будто не осознавала своей ответственности за здоровье малышки, да и то, что сама находится в неадекватном состоянии - ее не беспокоило.

Как это чаще всего и бывает, бокал за бокалом - между супругами произошла ссора. Чтобы не раздувать конфликт, мужчина и родственница ушли из квартиры. В доме осталась лишь мать и малышка, которой исполнился лишь 1 месяц.

Пребывая в раздражении и злости после произошедшей ссоры, женщина, сорвалась на младенце. Она с силой не менее двух раз бросила дочь на пол. А когда поняла, что натворила, то попросту замазала гематомы с помощью тонального крема. Девочка же получила закрытую черепно-мозговую травму, в результате которой погибла.

Однако пьяная женщина тогда еще не осознавала, что совершила страшное и непоправимое.

На суде безжалостная мать признала свою вину. Когда ей дали последнее слово, пояснила:

- Я не хотела убивать и не помню подробности произошедшего. Меня до этого состояния довел муж и окружающая жизнь. - просто ответила она.

Томский областной суд признал женщину виновной по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и приговорил к наказанию в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу еще не вступил.