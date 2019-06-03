Полицейские устроили в Томске стрельбу, преследуя подростка на угнанной «Ниве»

Многие жители города Томска были разбужены ранним утром, 3 июня, звуками выстрелов и полицейских сирен. Один из томичей, проживающий на в доме по переулку 1905 года, 15 позже заявил в соцсетях, что в его окно попала пуля. Управление МВД по Томской области прокомментировало ситуацию.

Как выяснилось, около 5 часов утра сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительное движение автомобиля ВАЗ-21213, водитель которого не подчинился приказу остановиться. Поскольку молодой человек создавал аварийные ситуации на дороге, в городе был введен план «Перехват».

«Водитель автомобиля на большой скорости скрывался от преследования патрульным автомобилем, игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, выезжал на полосу встречного движения и обочины, подвергая непосредственной угрозе жизнь и здоровье других участников дорожного движения», — рассказали детали погони стражи порядка.

Чтобы остановить юного нарушителя, один из инспекторов ДПС применил табельное оружие.

«Он осуществил сначала 2 предупредительных выстрела вверх в безопасном направлении, после чего применил оружие для остановки транспортного средства. В результате автомобиль был остановлен, водитель задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. В результате происшествия никто не пострадал», - отмечено в официальной информации регионального УМВД.

Задержанный мальчик, естественно, документов на право управления «Нивой» не имел. Поскольку он не достиг возраста привлечения к административной ответственности, ему предстоит держать ответ перед комиссией по делам несовершеннолетних, а его родителям – в другой инстанции.

Касательно происшествия с разбитым якобы пулей окном, томские полицейские его комментировать отказались, пояснив, что вся необходимая информация содержится в официальном релизе на сайте ведомства.

Напомним, что неделей ранее пьяный нарушитель на УАЗе утроил гонки с полицией на трассе Томск-Мариинск. Тогда инспектора ДПС также были вынуждены применить табельное оружие.