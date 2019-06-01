Томский аэропорт теперь носит Николая Камова

Согласно указу президента, международный аэропорт Томска (Богашево) отныне будет носить имя Николая Камова. 31 мая наш аэропорт, как и другие, официально получил великое имя.

Напомним, конкурс «Великие имена России» по выбору имен выдающихся соотечественников для присвоения крупным аэропортам страны проходил с 11 октября по 23 декабря 2018 года. Его организаторами выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Томичи также предлагали назвать аэропорт именами космонавта Николая Рукавишникова, хирурга Андрея Савиных и других заслуженных жителей города. Однако по результатам голосования большинство выбрало имя авиаконструктора Николая Камова - 42 % голосов, на 1 % опередив Николая Рукавишникова.

Справка «КП»:

Николай Ильич Камов — выпускник Томского технологического института 1923 года (сегодня — Национальный исследовательский Томский политехнический университет), авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка», основатель мирового вертолетостроения, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.