2019-06-03T01:32:03+03:00
Происшествия

Девушка-аквалангист нашла в центре Томск боевую гранату РГД-5

Опасная находка была обнаружена в ходе субботника на Белом озере
Татьяна Щукина
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Гранату нашли на дне озераГранату нашли на дне озераФото: соцсети
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Традиционный субботник с участием дайв-клуба «Наяда» закончился вызовом взрывотехников в одно из наиболее популярных мест отдыха томичей. В воскресенье днем аквалангисты наводили порядок на дне Белого озера, расположенного на ул. Пушкина, и среди мусора участница клуба дайвер Екатерина Ткачева.

«Екатерина обнаружила предмет наощупь, он был под толстым слоем ила. Корпус гранаты был изрядно покрыт ржавчиной, чека и рычаг запала на месте. О том, что находка может представлять опасность, Наядовка догадалась не сразу, но на всякий случай решила показать предмет напарнику. Игорь Суховерков не растерялся - зажал рукой спусковой рычаг запала и дал команду всплывать», -рассказали в своей группе в соцсети члена «Наяды».

Надежда и ее напарник Игорь среагировали на ситуацию по-спортивному оперативно Фото: соцсети

Надежда и ее напарник Игорь среагировали на ситуацию по-спортивному оперативноФото: соцсети

Уже над водой Игорь пояснил, что на гранате из-за ржавчины не видно маркировки и краски, которые являются отличительной чертой учебных гранат. Значит есть вероятность, что находка – боевая и может представлять опасность для прохожих и аквалангистов, находящихся в данный момент под водой. Президент клуба Михаил Журавлёв вызвал сотрудников полиции и Росгвардии. Часть парка была сразу оцеплена, саперы опознали в находке вполне исправную боевую гранату модели РГД-5.

Часть парка была незамедлительно оцеплена Фото: соцсети

Часть парка была незамедлительно оцепленаФото: соцсети

Обезвредить гранату на месте не представлялось возможным, ее вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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